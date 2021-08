Müllers Freistoß-Tor für Gundelfingen überrascht alle

Plus Fußball-Bayernliga Süd: Der Mittelfeldspieler bringt den FC Gundelfingen gegen den TSV Schwabmünchen auf die Siegerstraße. Das hatte sich zunächst nicht angedeutet.

„Jetzt ist es wirklich ein gelungener Start“, erwähnte Simon Hille etwas beiläufig. Die Freude darüber war dem Neuzugang des FC Gundelfingen aber unübersehbar ins Gesicht geschrieben, gerade eben hatten die Bayernliga-Fußballer den TSV Schwabmünchen mit 3:0 (0:0) bezwungen und die Bilanz auf fünf Punkte aus den ersten drei Saisonspielen ausgebaut. Womit im grün-weißen Lager angesichts des schweren Startprogramms kaum jemand gerechnet hatte.