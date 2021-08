Fußball

17:53 Uhr

Nach zehn Monaten zurück im Fußball-Vollbetrieb

Plus Fußball-Nachlese: Den Saisonstart in den Landkreis-Ligen lassen sich zahlreiche Fans nicht entgehen. 350 Zuschauer beim Derby in Glött, fast 400 beim zweiten Bayernliga-Heimsieg des FC Gundelfingen.

Das erste komplette August-Wochenende 2021 brachte auch den ersten kompletten Fußball-Spieltag seit rund zehn Monaten in den unteren Ligen der Region. Ein schöner Moment für die Fans. Neben der Freude über die Rückkehr zu mehr Alltags-Normalität vereint viele von ihnen nun die Hoffnung, dass Politik und Behörden nicht wieder mit neuen Corona-Verboten aufwarten. Der Saisonauftakt war recht spektakulär und bot unter anderem etliche Lokalderbys auf. So wie in den beiden Kreisligen West und Nord, wo die SSV Glött vor 350 Zuschauern auf den FC Lauingen traf (1:1) oder der SV Holzheim unter den Augen von knapp 250 Besuchern den Neuling TSV Binswangen erwartete (1:0).

