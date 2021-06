Stangl folgt auf Reiser

BSC Unterglauheim hat Nachfolger für seinen scheidenden Spielertrainer gefunden

Nicht nur einen neuen Spielertrainer hat der BSC Unterglauheim für die kommende Fußball-Saison gefunden, zum A-Klassisten in der Gruppe West III wechseln zusätzlich auch noch drei neue Akteure. Für den zum VfL Zusamaltheim abgewanderten bisherigen Coach Daniel Reiser übernimmt der 32-jährige Tobias Stangl die Kommandos beim Traditionsklub aus dem östlichen Landkreis. Stangl war zuletzt drei Jahre als Spieler beim TSV Haunsheim aktiv, in der Saison 2016/17 fungierte er als Co-Trainer bei der zweiten Mannschaft des FC Gundelfingen in der Kreisliga West.

Neben Tobias Stangl wechselt auch dessen Haunsheimer Teamkollege Steffen Gesele zum BSCU. Der 34-jährige Abwehrspieler hat auch eine sportliche Vergangenheit beim BSC Unterliezheim. Erfreut ist der Zweite Vorsitzende des Vereins, Thomas Gerstmeier, dass mit Son Tran Xuan und Philipp Heckmeier zwei weitere Spieler nach Unterglauheim wechseln. Beide kommen vom Kreisligisten FC Lauingen. Son Tran Xuan bestritt in der abgebrochenen Saison 2019/21 neun Spiele für die erste Mannschaft des FCL, siebenmal kam er in der „Zweiten“ zum Einsatz und erzielte dabei acht Tore. Philipp Heckmeier bestritt in der abgebrochenen Spielrunde in Lauingen nur zwei Begegnungen in der zweiten Mannschaft, in der Vorrunde der gleichen Saison spielte er 15 Mal für den SV Holzheim in der Kreisliga Nord. (her)