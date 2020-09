vor 22 Min.

Fußball: Was wird aus der geplanten Fusion in Syrgenstein?

Plus In Syrgenstein wollen Eintracht Landshausen, der SV Altenberg und Eintracht Staufen einen neuen Verein gründen. Schon im Sommer 2021 soll gekickt werden. Die Frage ist nur: wo?

Von Günther Herdin

Blickt man auf die Tabellenstände in den jeweiligen Fußballligen, dann haben der SV Altenberg ( Kreisliga A3 in Ostwürttemberg) sowie Eintracht Landshausen (Kreisklasse West II in Bayern) die gleichen Probleme: Sie nehmen hintere Positionen ein. Anders sieht es beim dritten Verein aus der Großgemeinde Syrgenstein, der Eintracht Staufen, aus. In der Kreisliga B5 in Ostwürttemberg stehen die Kicker vom Kapellenweg nach drei Spieltagen auf Platz zwei. Allerdings kickt Staufen in der untersten Liga im württembergischen Fußball-Verband (WFV). Die sportlichen Ambitionen sind es freilich nicht, welche die drei Klubs aus dem Bachtal schon seit einigen Monaten gemeinsam an einen Verhandlungstisch drängen.

Fusion in Syrgenstein: Schon vor zehn Jahren wurde heftig diskutiert

Aufgrund der Tatsache, dass sich Sportvereine allgemein immer schwerer tun, für genügend Nachwuchs aus den eigenen Reihen zu sorgen, sollen nun die Kräfte gebündelt werden. Dies könnte sehr bald die Gründung eines neuen Vereins zur Folge haben, in dem sich die Fußballabteilungen zusammenschließen. Mit involviert in die Gespräche ist Frank Tetz, der Erste Vorsitzende von Eintracht Landshausen. Der 52-Jährige ist ein absoluter Befürworter einer Fusion der Fußball-Abteilungen. „Die Anzahl der Spieler wird von Jahr zu Jahr bei jedem der drei Vereine geringer“, weiß er um deren Sorgen.

Schon vor zehn Jahren wurde im Bachtal über einen möglichen Zusammenschluss heftig diskutiert. Damals stieg, ähnlich wie bei den Verhandlungen um eine Jamaika-Koalition nach den Bundestagswahlen 2017, ein Verhandlungspartner jedoch aus. War es in der Politik die FDP, so wollte auf der lokalen Fußball-Ebene Eintracht Staufen nicht mitmachen. Inzwischen sieht alles ganz anders aus: Auch Eintracht-Vorsitzender Thomas Römer setzt sich dafür ein, dass die Verhandlungen diesmal nicht scheitern: „Ein Zusammenschluss der Fußball-Abteilungen ist notwendig“, appelliert der 57-Jährige. Er ist auch zuversichtlich, dass es im zweiten Anlauf klappt und dann alle Beteiligten Spaß daran haben. Optimistisch stimmt Römer, dass die Gemeinde Syrgenstein mit Bürgermeisterin Mirjam Steiner hinter dem Projekt Vereinsneugründung steht. Beschlossen ist in der Bachtalgemeinde bislang noch nichts. „Es sind noch sehr viele Fragen offen“, sagte Steiner vor wenigen Wochen. Beispielsweise müsse geklärt werden, wie sich ein neuer Verein finanzieren lässt und wo er spielen würde. Auch für einen Namen habe man sich noch nicht entschieden.

Einen Vereinsnamen gibt es noch nicht

Bei letzterem Punkt sieht Frank Tetz freilich das geringste Problem. „Irgendwas mit Bachtal wird wohl im Vereinsnamen auftauchen“, meint der Vereinsboss von Eintracht Landshausen. Ob Spielgemeinschaft (SG), Fußball-Club (FC) oder Spielvereinigung (SpVgg), das werde sich zeigen. Etwas komplizierter könnte die Angelegenheit allerdings bei der Frage werden, welchem Verband der neue Klub zugeordnet wird. Eintracht Staufen und der SV Altenberg genießen seit Jahrzehnten ein Gastspielrecht beim WFV, Eintracht Landshausen gehört dem Bayerischen Fußball-Verband (BFV) an. Dabei trennen die beiden Sportanlagen des SV Altenberg und von Eintracht Landshausen gerade einmal 850 Meter Luftlinie. Mannschaften des neuen Klubs, die in den beiden untersten Ligen Spielrecht bekämen, hätten angesichts der geografischen Lage Syrgensteins mehr Derbys auf der württembergischen Seite. Sollte es sportlich nach oben gehen und die erste Mannschaft des Fusionsvereins in Bayern irgendwann die Kreisliga erreichen, hätten Fahrten zu Auswärtsspielen in die Landkreise Dillingen, Günzburg und Donau-Ries auch ihren Reiz. Sportliche Duelle mit Teams aus dem Landkreis Dillingen hatten die beiden „Grenzgänger“ SV Altenberg und Eintracht Staufen in den vergangenen Jahren regelmäßig. Und zwar bei den Hallentitelkämpfen und im Sparkassenpokal.

Welche Vor- und Nachteile eine mögliche Fusion bringt, darüber hat sich ein Arbeitskreis der drei Bachtal-Vereine beim FC Härtsfeld informiert. Dieser Verein entstand ebenfalls durch einen Zusammenschluss. Infos könnten sich die Syrgensteiner Initiatoren auch beim FC Donauried und FC Pfaffenhofen- Untere Zusam einholen. Der FC Donauried ist ein Zusammenschluss der Fußball-Abteilungen des SC Blindheim und des FC Schwenningen, der FC Pfaffenhofen-Untere Zusam entstand aus Mitgliedern des TSV Buttenwiesen, TSV Lauterbach und TSV Pfaffenhofen.

Spielt man in Bayern oder Württemberg?

Um einen neuen Verein im Bachtal gründen zu können, ist Voraussetzung, dass die Mitglieder von Eintracht Landshausen, SV Altenberg und Eintracht Staufen eine Zusammenlegung mehrheitlich bejahen. Ist dies der Fall, soll noch im Spätherbst oder in den ersten Monaten des neuen Jahres der neue Verein gegründet werden. Ziel ist es, bereits zum Start der Saison 2021/2022 in den Punktspielbetrieb einzusteigen. Und das im Idealfall mit drei Teams, damit nach Möglichkeit auf jeder der drei schmucken Sportanlagen im Bachtal der Ball rollt. Ob in bayerischen oder württembergischen Ligen, das hängt vom BFV ab. Gewährt er dem neuen Verein wie einst dem SV Altenberg und Eintracht Staufen ein Gastspielrecht in Württemberg, dann geht’s um Punkte und Tore im Ländle, andernfalls stehen Kreisklassen-A- und B-Klassenspiele im Dillinger Raum an.

Das könnte Sie auch interessieren:

Themen folgen