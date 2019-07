vor 43 Min.

Gundelfingen und Höchstädt dominieren die Spiele

Mehr als 60 Sportler zeigen beim Duo-Turnier des TV Lauingen ihr Können

Von RUdi Pfaffenzeller und rudolf Karg

Mehr als 60 Stockschützensportler zeigten den zahlreichen Zuschauern im Lauinger Auwaldstadion ihr Können. Beim „Duo“, hier spielen pro Moarschaft zwei Schützen mit jeweils zwei Stöcken, sicherte sich der FC Gundelfingen vor ESC Weißenhorn und TV Lauingen II den ersten Platz. Nur die Weißenhorner konnten die Gundelfinger bezwingen, mussten aber selbst Niederlagen gegen Lauingen II und Hausen einstecken. Beim „Freien Turnier“ am Tag darauf kämpften Höchstädt, Weißenhorn und Hausen I um den Sieg. Die Höchstädter verloren nur gegen Gersthofen, Hausen I und Weißenhorn und kamen mit 18:6 Punkten auf den ersten Platz. Hausen I hatte bis zum zehnten Durchgang Chancen auf den Sieg, rutschte dann aber nach zwei verlorenen Spielen gegen Harburg und Lauingen auf den dritten Platz ab.

Auf die Frage, ob er nicht ein besseres Ergebnis seiner Moarschaften erwartet hätte, erklärte Lauingens Abteilungsleiter Marco Kienle: „Ja, ich habe an beiden Turniertagen auf einen Stockerlplatz für Lauingen gehofft. Beim Duo-Turnier haben unsere beiden Routiniers Karl Schmiederer und Rudi Pfaffenzeller diese Erwartung auch erfüllt. Beim Freien Turnier habe ich mich leider nach dem zweiten Durchgang verletzt.

Zum Glück konnte Rudi Pfaffenzeller für mich einspringen.“ Das Team brauchte allerdings etwas Zeit, bis es wieder ins Spiel gefunden hat. Nach dem sechsten Durchgang hat die Moarschaft alle Spiele gewonnen, auch gegen Schwergewichte wie Weißenhorn, Hausen I und Gersthofen. „Ich sehe den kommenden Turniertagen optimistisch entgegen“, resümiert Kienle.

Mehr als optimistisch sind dagegen die Höchstädter Schützen. Rudolf Karg, Florian Willer, Michael Winter und Rudi Manz haben nicht nur beim TV Lauingen vor dem ESC Weißenhorn gewonnen. Auch der Wanderpokal der Stadt Munderkingen kommt in die Donaustadt. Die Schützen Daniel Manz, Florian Willer, Michael Veh und Ralf Karg siegten beim Turnier in Munderkingen. Die Höchstädter gaben von Beginn an die Richtung vor und gewannen ihre Spiele gegen TV Ebhausen, TV Erkheim, Cde Dornbirn, EC Bad Nauheim, ESC Schömberg und ESC Weißenhorn. Somit legte man den Grundstein für ein erfolgreiches Turnier. Gegen die Hausherren des VfL Munderkingen spielte man Remis. Nur der TV Bad Grönenbach konnte die Höchstädter Stockschützen bezwingen. In den folgenden Spielen gegen TSV Kellmünz, ESC Weingarten, SV Böblingen und dem SC Vöhringen ließ man nichts mehr anbrennen und gewann diese Partien. Am Ende des Turniers belegte man den ersten Platz mit 21:3 Punkten vor dem Gastgeber VfL Munderkingen.

Ergebnisse Duo-Turnier TVL: 1. FC Gundelfingen 14:2; 2. ESC Weißenhorn 12:4; 3. TV Lauingen II 10:6 (1,37); 4. SC Hausen 10:6 (0,91); 5. EC Gunzenhausen 8:8 (1,18); 6. TV Lauingen I 8:8 (0,87); 7. TSV Harburg 6:10; 8. SSV Autenried 2:14 (0,41); 9. VSC Donauwörth 2:14 (0,39)

Ergebnisse Freies Turnier: 1. SSV Höchstädt 18:6; 2. ESC Weißenhorn 17:7; 3. SC Hausen I 15:9 (1,45); 4. ESV Gersthofen 15:9 (0,91); 5. SC Hausen II 14:10 (1,59); 6. TV Lauingen 14:10 (1,22); 7. TSV Harburg 11:13 (1,01); 8. FC Gundelfingen 11:13 (0,81); 9. SV Nordheim 11:13 (0,80); 10. TSV Wertingen 9:15 (0,87): 11. TSV Binswangen 9:15 (0,78); 12. FSV Buchdorf 8:16; 13. TSV Burgau 4:20.

