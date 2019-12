HSG bekommt Unterstützung von zwei Nationalspielern

Plus Lauingen-Wittislingen liefert bei der 20:24-Niederlage gegen Göggingen eine starke Leistung. Für Motivation hat auch ein Video von Pascal Hens und Silvio Heinevetter gesorgt.

Am Sonntagabend empfing die HSG Lauingen-Wittislingen zum Abschluss des zehnten Spieltages den ungeschlagenen Tabellenführer TSV Göggingen. Ermutigt durch Ex-Nationalspieler und Champions League Sieger Pascal Hens, sowie Nationalspieler und Torwart der Füchse Berlin, Silvio Heinevetter, die der Spielgemeinschaft tags zuvor eine Videobotschaft gesendet hatten, legten die Gastgeber hoch konzentriert los. Zwar gingen die Gäste erwartungsgemäß in Führung, aber angefeuert von den zahlreichen emotionalen Zuschauern, hielten die HSGler mit. Kurz vor der Pause zogen die Gögginger aufgrund technischer Fehler doch noch auf 7:13 davon.

In der Pause appellierte Trainer Joekel jedoch, Moral zu zeigen und dem Tabellenführer weiter Paroli zu bieten. Tatsächlich agierten die Gastgeber nach Wiederanpfiff weiter konzentriert und wurden in der Defensive aufgrund einer starken Torhüterleistung stärker. Auch offensiv lief es besser für die HSG, wodurch der Vorsprung des TSV sogar etwas verkürzt werden konnte. Richtig spannend wurde es dennoch nicht mehr, da zum Schluss eine Vier-Tore-Führung auf der Anzeigetafel stand. Schlussendlich können die Donautaler dennoch, trotz 20:24-Niederlage, auf eine starke Leistung zurückblicken, wodurch die zweite Halbzeit sogar gewonnen werden konnte. Kommende Woche reist die Joekel/Denk/Sandtner-Truppe zum Jahresabschluss nach Bobingen. (chr)

HSG Wittislingen-Lauingen: Das sind die Ergebnisse

Spielfilm: 2:4 5:9 7:13; 10:16 14:19 20:24

HSG: Rommel, Biller, Maier Ma. (1), Egger (1), Meitinger (1), Wittlinger (1), Soderer (4), Märkl, Kinzler (3), Wenger (7), Wendland (2)

Die Damen 1 feierten gegen Königsbrunn II einen souveränen Jahresabschluss am Heimspieltag. Die schwach besetzte Königsbrunner Bank konnte nicht viel gegen das ansprechende Tempospiel der HSG-Damen entgegensetzen, was am Ende in einem deutlichen 29:17-Sieg für die Gastgeber resultierte. (AM)

Spielfilm: 5:1, 10:5, 16:8; 18:10, 21:12, 27:14, 29:17

HSG-Damen: Bruno, Linder; Pappe (2), Menner, Klapperich (2), Sand (1), Dürk (5), Bahlmann (1), Schmied, Reinelt (3), Hirschbolz (5/ 1 Siebenmeter), Kling (5), Selzle (5), Schreitt