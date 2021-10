Handball

Erfolge für die Bezirksoberliga-Damen aus dem Kreis Dillingen

Plus Handball: Gundelfingen setzt sich souverän durch, der TSV Wertingen hat im Derby Glück.

TV Gundelfingen

Einen sicheren Derby-Heimsieg (26:18) über den VfL Günzburg II feierten die Gundelfinger Bezirksoberliga-Handballerinnen. Bis zur Pause tat sich der Gastgeber aber schwer, was auch an der Chancenauswertung lag. Maximal drei Tore betrug der Vorsprung, mehrmals schaffte Günzburg sogar den Ausgleich. Der VfL profitierte von etlichen Siebenmeter-Pfiffen. Letztlich ging der TVG aber mit einer Zwei-Tore-Führung in die Halbzeit – und kam konzentriert aus der Kabine. Der „TVG-Express“ nahm endlich Fahrt auf, der Vorsprung kontinuierlich weiter ausgebaut. Die Abwehr stand besser, den Gästen schwanden zusehends die Kräfte. (tvg)

