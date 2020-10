vor 34 Min.

Hochklassige Gäste

Meister-U9 des TSV Wertingen erwartet am Samstag den FC Bayern München

Die F-Jugendfußballer des TSV Wertingen empfangen am Samstag, 12 Uhr, auf der eigenen Sportanlage den Nachwuchs des Rekordmeisters FC Bayern München. Das Spiel krönt eine herausragende Saison der Zusamtaler Nachwuchskicker. Die sehr junge U9 wurde in der E2-Runde mit fünf klaren Siegen und 68:4 Toren ungeschlagen Meister. In der Rückrunde darf sich der TSV deswegen mit E1-Mannschaften aus der Umgebung messen. Nachdem vor drei Wochen der Nachwuchs des FC Augsburg und aus Unterhaching auf dem Judenberg zu Gast war, ist man jetzt gespannt, ob man gegen die Bayern genauso gut mitspielen kann wie beim Blitzturnier Anfang des Monats. Bis zu 200 Zuschauer sind bislang noch möglich. (rau)

Themen folgen