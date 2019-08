00:02 Uhr

Hochklassiges Turnier im Bachtal

9. Basler-Cup verzeichnet für das kommende Wochenende eine Rekordbeteiligung

Von Thomas Böhle

„Spiel, Satz und Sieg“ heißt es am Wochenende vom 9. bis 11. August wieder im Bachtal. Nach vielen positiven Rückmeldungen war es für die Altenberger Veranstalter eine klare Sache, den Tennis-Basler-Cup auch im Jahr 2019 auszutragen.

Neben den gewohnten Konkurrenzen in den Herren-Einzeln von Leistungsklasse drei bis 23 ist auf dieser Ebene erstmals auch einen Wettbewerb im Mixed ausgeschrieben. Gespielt wird auf den Tennisanlagen des SV Altenberg und SV Bachhagel. Beginn ist am Freitag um 14 Uhr, am Samstag und Sonntag jeweils um 9 Uhr. Spannende und hochklassige Spiele verspricht die Meldeliste, eine Rekordbeteiligung steht schon fest. Neben Sachpreisen werden rund 2000 Euro an Preisgeldern ausgeschüttet.

Derzeit sind die Vorbereitungen in vollem Gange. „Für die hoffentlich reichlichen Zuschauer sind wir wieder bestens gerüstet, viele fleißige Helfer im Einsatz“, sagt Hauptsponsor Hermann Hof. „Neben dem Titelsponsor Basler-Versicherungen gibt es noch eine Vielzahl weiterer Unterstützter, ohne deren beispielhaftes Arrangement eine Veranstaltung dieser Größenordnung nicht möglich wäre“, stellt SVA-Abteilungsleiter Reiner Fröhle fest.

Infos gibt es unter:

www.sv-altenberg-tennis.de

Foto: Xaver Habermeier

