07:17 Uhr

In Kompaniestärke zum Lauinger Frühlings-Duathlon

Event: Die Triathlon-Regionalliga ist stark vertreten – und auch zahlreiche Jung-Kicker stürmen voran. Virtueller Wettkampf des TV Lauingen am 20./21. März.

Von Hans Gusbeth

Florian Ulrich, Trainer der F-Jugend des TSV Holzheim (Landkreis Neu-Ulm) schrieb eine Mail mit anerkennenden Worten: „Wir werden mit unserer Fußballjugend teilnehmen und danken herzlichst, dass wir die Möglichkeit haben, dies mit Euch durchführen zu können“. Die F-Jugendlichen aus dem Verbreitungsgebiet unseres Schwesterblattes Neu-Ulmer Zeitung treten am Wochenende 20./21. März in Mannschaftsstärke zum Lauinger VR-Frühlings-Duathlon an.

Im virtuellen Wettkampf treffen sie auf ein weiteres Jugend-Team in Fußball-Mannschaftsstärke: die Jung-Triathleten des TSV Harburg, aus dem Verbreitungsgebiet der Donauwörther Zeitung. Und so kann Lauingens Triathleten-Chef Erich Gruber erfreut fast 20 Prozent der weit über 200 Teilnehmer zu den Jahrgängen 2006 bis 2011 zählen. Sie entrichten keine Startgebühren. Gruber hatte schon im Februar betont, dass zu Corona-Zeiten gerade die Kinder und Jugendlichen in ihrem Bewegungsdrang kaum mehr zu halten sind (DZ berichtete).

Teilnehmer aus ganz Bayern

Auch die Triathlon-Regionalliga Süd nutzt den virtuellen Wettkampf, um erstmals die Kräfte zu messen. Damen und Herren aus ganz Bayern bilden hier mit rund 90 Teilnehmern die stärkste Gruppe in der über 150 Teilnehmer starken Sprintdistanz.

Und so heißt es vom 20. März exakt zum Frühlingsanfang ab 10.35 Uhr bis Sonntag, 21. März, 20 Uhr: Laufen (2,5 Kilometer), Radfahren (20), Laufen (5) auf der Sprintdistanz bzw. 5/40/10 auf der Kurzdistanz. Für Kinder (Jahrgänge 2006 bis 2011) gelten die Strecken 1/5/1 und für Jugendliche (Jahrgänge 2004/2005) die Distanzen 2,5/20/5. Auch bei diesem Duathlon müssen selbstredend die aktuellen Corona-Regeln eingehalten werden. Und die Daten von der Running-App oder der Stoppuhr sind von den Teilnehmern an die Service-Dienstleister „zeitgemäß“ hochzuladen. Diese erstellen dann die Ranglisten.

Jugend-Trainer Ulrich freute sich so sehr, dass er in seiner E-Mail an Erich Gruber ergänzte: „Falls es hier eine Möglichkeit gibt, an Euren Verein/Jugend zu spenden, stelle ich gerne eine Sammelbox auf, in die dann unsere Eltern etwas einwerfen dürfen. Der Betrag soll Euch dann als Dankeschön zukommen.“

Infos unter: https://triathlon.tvl.de/duathlon/ausschreibung/

