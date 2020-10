00:02 Uhr

In fremder Halle voll überzeugt

Wertinger Männer und Frauen zeigen ihren Gastgebern die spielerischen Grenzen auf

Der Auftakt-Heimniederlage gegen Donauwörth vor Wochenfrist ließen die Bezirksliga-Handballer des TSV Wertingen auswärts ihren ersten Saisonsieg folgen. Und der fiel mit 36:22 bei Bobingen II gleich recht souverän aus. Ihre Premieren-Partie der neuen Runde gewann die Wertinger BOL-Frauen beim VfL Günzburg II (25:21).

Nach der bitteren Derby-Niederlage in der Vorwoche rehabilitierten sich die Wertinger Herren. Die Anfangsphase in Bobingen war ausgeglichen, die Zusamstädter setzten sich aber Mitte der ersten Hälfte langsam ab und bauten dadurch ihre anfängliche Nervosität ab. Vor allem Basti Bohatsch, mit sieben Treffern erfolgreichster Werfer der Gäste, konnte sich ein ums andere Mal in die Torschützenliste eintragen.

Nach der Pause starteten die Zusamstädter besonnen, variierten das Tempo, ließen Ball und den ersatzgeschwächten Gegner laufen. Die Bobinger konnten nichts mehr dagegen setzen, die Wertinger führten nach 50 Minuten mit 13 Treffern. In der Schlussphase entwickelte sich dann ein fast schon freundschaftliches Duell, bei dem beide Mannschaften die Abwehrarbeit weitgehend einstellten. „Da fehlte die letzte Konsequenz“, resümierte Wertingens Coach Seitz nach der Partie, wobei er seiner Mannschaft aufgrund der vorgegangenen 50 Minuten keinen echten Vorwurf machen wollte.

Spielfilm: 3:6, 7:9, 10:17 – 12:24, 15:28, 22:36;

TSV Wertingen: Matthias Bestle, Luis Biedermann; Sebastian Bohatsch (7 Tore), Michael Gump (6), Fabian Munz (4), Besmir Osmani (2), Matthias Reitenauer (5/2 Siebenmeter), Andreas Seitz (4), Martin Straub (4), Laurin Thierauf (4)

Ebenso erfolgreich bestritten die Damen ihr BOL-Auswärtsspiel in Günzburg. In einer ausgeglichenen Partie starteten sie äußerst nervös und scheiterten ein ums andere Mal in aussichtsreicher Position an der gegnerischen Torfrau. Während sich dieses Manko bis zum Ende durchzog, löste sich die Anspannung aber grundsätzlich und der Gast fand besser ins Spiel. In der Abwehr stand man sicher und setzte vor dem Wechsel zu einem 3:8-Lauf an, der das Spiel entscheiden sollte.

Im zweiten Abschnitt stand die Wertinger Abwehr mit ihrem Torhütergespann weiterhin konsequent und stellte die Günzburgerinnen vor große Herausforderungen. Mit schnell vorgetragenen Angriffen setzte sich Wertingen weiter ab und konnten seine Führung zeitweise auf acht Tore ausbauen. Viele personelle Wechsel und schwindende Kräfte begünstigte ein Aufbäumen der Gastgeberinnen, die in den Schlussminuten vor allem über den Rückraum verkürzten. Mit diesem Erfolg sicherte sich der TSV ein große Portion Selbstvertrauen für die kommenden Aufgaben. (ANSE)

Spielfilm: 3:3, 8:7, 11:14 – 14:19, 16:22, 21:25

TSV-Damen: Sophie Lier, Miriam Wenninger; Milena Behm (1), Leonie Böhm (3), Kathleen Dieminger (1), Andrea Gump (3), Pia Heindel (6/1), Lena Kretzschmar (4/3), Annika Petersen (4), Verena Scherer, Carina Schimmer (3)

Die Partie der TSV-Herren II gegen Ichenhausen II wurde kurzfristig abgesagt.

