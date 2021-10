Dem Nachwuchs fehlt’s an Nachwuchs

Dem TV Lauingen macht die Corona-Pandemie zu schaffen

Weniger Mitgliedern als sonst waren zur Jahresversammlung des TV Lauingen zusammenkommen, was zum Teil wohl immer noch den Auswirkungen der Corona-Pandemie geschuldet ist, die das gesamte Sportjahr 2020 überschattete. Zweiter Bürgermeister Albert Kaiser ermutigte in seinem Grußwort die Mitglieder des größten Landkreis-Sportvereins zusammenzuhalten, sei doch „neben Sport und Veranstaltungen die Geselligkeit im Verein ein ganz großes Standbein“, das jetzt hoffentlich bald wieder mehr ausgelebt werden könne.

Hubert Probst vom BLSV-Kreis Dillingen unterstrich in seinem Grußwort die Leistung der Ehrenamtlichen. Das Engagement derer, die sich in ihrer Freizeit für die sportliche Betätigung aller Generationen engagieren, könne gar nicht genug gewürdigt werden. Corona werde tiefe Spuren hinterlassen, viele Kinder hätten sich in dieser Zeit noch weniger bewegt. Auf die Sportvereine komme daher eine gewaltige Aufgabe zu, die von staatlicher Seite gar nicht genug unterstützt werden könne. Ein Förderprogramm sei aufgelegt worden, dass den Vereinen hoffentlich Mitgliederzuwachs bringe – auch wenn noch nicht geklärt sei, wie die Refinanzierung laufen soll.

TVL-Finanzvorstand Arnold Reiter bestätigte den Mitgliederrückgang im Corona-Jahr, der vor allem auf die fehlenden Neuzugänge in den Kindersparten und durch die Skikurse zurückzuführen sei. Finanziell habe man in diesem schweren Jahr Einbußen erlitten. Neben den fehlenden Veranstaltungen und Kursen konnten auch die Hütten des TVL nicht belegt werden. Reiter sprach auch die vielen Gespräche und Schriftwechsel mit der Stadt Lauingen hinsichtlich der Anhebung der Hallengebühren an. Diese verliefen nicht wunschgemäß.

Große Wertschätzung sprach er den Leitern und Leiterinnen der 18 Abteilungen und deren 88 Übungsleitern aus, die in 2020 als Rückgrat des Vereins geduldig ausgeharrt hätten und jetzt den Trainingsbetrieb wieder zum Laufen bringen. Ein großer Dank auch an die Mitarbeiter der Geschäftsstelle, hauptamtlich Andrea Höpfl und ehrenamtlich Marlies Wibmer und Werner Müller für deren engagierte Arbeit.

Martin Rehm gab einen kurzen Rückblick über die Arbeit in den Abteilungen zwischen den zwei Lockdowns. Ein regulärer Spiel- und Trainingsbetrieb sei nicht in Kontinuität möglich gewesen. Neuwahlen fanden in diesem Jahr nicht statt, da die Vorstandschaft 2020 auf zwei Jahre gewählt wurde.

Ehrungen: 25 Jahre Mitgliedschaft: Bernhard Bess, Hubert Hitzler, Norbert Kitzinger, Rainer Schafhauser, Frank Sand, Theo Gartner; 40 Jahre: Horst Pacl, Herbert Seeger, Günter Weigelt, Manfred Bleil, Walter Prinz; 50 Jahre: Christine Hauf, Johann Hitzler, Anni Kränzle, Franz Thomas, Christine Zollner