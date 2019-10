00:02 Uhr

Keine „Verlierer“ nach einem packenden Zweitliga-Duell

Damen-Remis in Ulm. Bayernliga-Männern gelingt der erhoffte Heimerfolg

Mit gemischten Gefühlen fuhren die Kegel-Damen des BC Schretzheim zum starken Zweitliga-Aufsteiger ESC Ulm – ohne die verletzte Jennifer Hollet. Es wurde bis zu den letzten Würfen ein packendes Spiel, das mit dem 4:4 (12:12/3303:3246) letztlich keine „Verlierer“ sah. Zuschauer und Spielerinnen erlebten ein Wechselbad der Gefühle. Monika Kopp, Simone Perzl, Marion Frey (Tagesbeste) und Nicole Weitmann-Griesinger punkteten. Die höhere Gesamtholzzahl sprach aber für Ulm, das sich damit zwei Punkte zum Unentschieden sicherte.

Ergebnisse: M. Russ – Grau 1:0 (2:2/551:523), Lettner – Kopp 0:1 (1:3/526:555), A. Russ – Perzl 0:1 (1:3/532:561), Magel – Hölzle 1:0 (4:0/570:472), Fäßler – Frey 0:1 (2:2/586:594), K. Russ – Weitmann-Griesinger 0:1 (2:2/548:541)

BCS – Straubing 5:3 (15,5:8,5/3337:3267). Den erhofften Heimsieg fuhren die Bayernligaherren ein. In der Startpaarung gingen die beiden Punkte auf den letzten Würfen an die Gäste. Doch dann dominierte der BCS und steuerte Richtung Sieg. Alexander Krebs kegelte Partiebestwert (589). Dennis Zohner hielt am Ende nervenstark seinen Gegner in Schach.

Ergebnisse: Zaschka – Stauber 0:1 (2:2/525:536), Lindner – Völtl 0:1 (2:2/570:571), Ruschitzka – Schmid 1:0 (3:1/553:519), Krebs – Kattinger 1:0 (4:0/589:533), Meißner – Bachl 0:1 (1,5:2,5/533:559), Zohner – Majstorovic 1:0 (3:1/567:549)

Neuburg – BCS II 1:5 (7,5:8,5/1913:1978). Partiebeste Gabriele Kerle hielt den Gast anfangs im Spiel, der Schluss gehörte dann klar den BCS-Frauen.

Ergebnisse: Veitinger – Bibo 1:0 (4:0/509:439), Wäcker – Kehrle 0:1 (2:2/488:525), Habermayr – Pelger 0:1 (1:3/457:510), Höppler – Zaschka 0:1 (0,5:3,5/459:504);

BCS II – Vöhringen 6:2 (15:9/3158:3127). Der Sieg gegen den bislang verlustpunktfreien Tabellenführer war die Überraschung des Wochenendes.

Ergebnisse: Krebs – Renz 1:0 (3:1/533:513), B. Ruschitzka – Allgaier 0:1 (2:2/557:580), M. Ruschitzka – Stocker 1:0 (3:1/537:509), Rehm – Sailer 1:0 (3:1/489:494), Grauer – Nadler 0:1 (2.2/508:510), Schimpp – Mader 1:0 (2:2/534:521); Frauen-BL: DJK Ingolstadt III – BCS III 5:1 (9:7/1944:1884). Schermaul – Häringer 1:0 (4:0/484:410), Benesch – Grauer 1:0 (2,5:1,5/519:482), G. Ehrenstraßer – Urban 0:1 (0:4/454:499), A. Ehrenstraßer – Klatt 1:0 (2,5:1,5/487:493); Herren: Lauingen III – BCS III 6:0 (13,5:2,5/1892:1700). Eyring - Weber 1:0 (3:1/466:430), Häußler - Stricker 1:0 (4:0/469:398), Spielberger - Oblinger 1:0 (3,5:0,5/481:418), Rehm - Otter 1:0 (3:1/476:454)

