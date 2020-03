25.03.2020

„Ladehemmung“ wegen Corona-Virus

Wie die beiden Landkreis-Schützengaue Donau-Brenz-Egau und Wertingen mit der Krise umgehen

Auch die beiden Schützengaue des Landkreises sind von den Einschränkungen im Zusammenhang mit der Corona-Krise stark betroffen. Wann gibt es wieder Rundenwettkämpfe? Wann wird der Gaupokal ausgeschossen? Findet das DBE-Gauschießen im Juni statt? Es gibt wie überall im Sport auch hier viele offene Fragen, die sich nicht immer eindeutig beantworten lassen. Hier der aktuelle Stand der Überlegungen und Maßnahmen.

Donau-Brenz-Egau-Gau

Wie berichtet, hat der DBE-Sportschützengau entschieden, die Gauversammlung am 22. März in Veitriedhausen abzusagen. Die erste Runde für den DBE-Gaupokal wird ausgelost, die Austragung aber auf unbestimmte Zeit ausgesetzt. Das Senioren-Auflage-Schießen ist ausgesetzt. Noch besteht offenbar die Hoffnung, das 67. Gauschießen vom 5. bis 14. Juni in Oberfinningen austragen zu können. Abgesagt hat dagegen Aschberg Aislingen sein für Ende März angesetztes 100-Schuss-Turnier.

Gau Wertingen

In einer außerordentlichen Versammlung traf der Vorstand des Schützengaues Wertingen wichtige Entscheidungen. Mit den zuletzt ausgetragenen Wettkämpfen endet die Saison 2019/20 des Gau- und Damenrundenwettkampfs. Es gibt keine Auf- oder Absteiger. Im Herbst 2020 startet der Wettkampf mit der gleichen Klasseneinteilung wie im Herbst 2019. Bei der Sitzung wurden auch die folgenden Entscheidungen getroffen:

Der Gaupokal wird für heuer abgesagt. In der Rundenwettkampfversammlung am 17. September beginnt die erste Runde des Gaupokals 2020/21.

Die Abschlussveranstaltung des Gauschießens ist abgesagt. Die neuen Gaukönige werden vom Gauschützenmeister besucht und beglückwünscht. Das Infoheft wird fertiggestellt und mit den Urkunden an die Vereine verteilt. Die Preisgelder werden ausbezahlt. Die Proklamation der Könige und die Übergabe der Pokale finden in der Rundenwettkampfversammlung am 17. September statt.

Der Termin am 23. April bleibt bestehen. Gegebenenfalls wird der Erfahrungsaustausch aber zeitlich nach hinten verschoben.

Der Termin am 8. Mai bleibt bestehen. Gegebenenfalls wird die Veranstaltung nach hinten verschoben.

Die Terminierung dieses Finales wird je nach Entwicklung der Gesamtlage stattfinden. Gegebenenfalls wird das Finale erst im September geschossen.

Der Bezirkspokal Damen ist abgesagt. Der Bezirkspokal Jugend ist noch nicht abgesagt, da dieser bis Ende Juni geschossen werden kann.

Auflage: Das für den 23. Mai anberaumte Vergleichsschießen Auflage der Gaue Augsburg, Donau-Brenz-Egau und Wertingen wurde vom ausrichtenden Gau Donau-Brenz-Egau abgesagt.

Die Entscheidungen basieren auf den Empfehlungen des Deutschen und Bayrischen Schützenbundes. Die schwäbische, bayrische und deutsche Meisterschaft für 2020 sind abgesagt. Die Empfehlung der Bundes- und Staatsregierung, soziale Kontakte soweit wie möglich zu minimieren, wird an die Vereine weitergegeben. Somit sollen sämtliche Veranstaltungen sowie das Vereinstraining bis auf Weiteres eingestellt werden. (gül/pm)

Themen folgen