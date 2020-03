vor 56 Min.

Lange Gesichter

Tischtennis: Der TV Dillingen macht beim 6:9 gegen Bad Höhenstadt die Big Points nicht und muss zuschauen, wie der Gast die Verbandsoberliga-Tabellenspitze übernimmt.

Von Fabian Wittke

Es herrscht Katerstimmung beim Verbandsoberligisten TV Dillingen. Der Tischtennis-Rückrundenstart ging daneben. In zwei Partien 2020 war bislang nur ein Punkt verbucht worden, das Team um Kapitän Uli Foag hatte sich für das Spitzenspiel am Samstagabend in eigener Halle viel vorgenommen. Doch nach der 6:9-Niederlage musste man Gast DJK Bad Höhenstadt die Tabellenspitze überlassen.

Dillingen gleicht zwischenzeitlich aus

Das TVD-Spitzendoppel Soma Fekete / Benedikt Hirner sorgte für die erste Führung, die die Niederbayern aber schnell egalisierten. Besonders bitter aus Dillinger Sicht war, dass Sandro Hofmann / Matthias Jörg mehrere Matchbälle vergaben und im Entscheidungssatz unterlagen. Spielertrainer Fekete konnte nochmals ausgleichen, ehe die Gäste auf 2:5 wegzogen. Durch die Siege von Jörg und Neuzugang Daruisz Bara kam Dillingen nochmals auf Tuchfühlung heran. Lange Gesichter gab es allerdings bereits, als Hoffnungsträger Fekete seinem ungarischen Landsmann unterlag. Hirner und Foag überzeugten dann aber voll – es hieß 6:6.

Während Hofmann erneut nicht so richtig in die Partie fand, präsentierte sich Jörg in der Außenseiterrolle glänzend. Das Spiel von Bara, das später startete, jedoch vor Jörgs Partie zu Ende war, ging an die Gäste. Alle Hoffnungen lagen nun auf Jörg , den die 70 Zuschauer nach vorne peitschten. Es ging in den Entscheidungssatz. 6:10 lag der Dillinger bereits hinten, kämpfte sich auf 9:10 ran – die Spannung war enorm. Der nächste Spielzug glückte, allerdings sackte der Blockball auf die Kante des Tischendes, sodass Jörg keine Chance mehr hatte. Abteilungsleiter Martin Lodner : „Die Niederlage schmerzt. Aber wir haben weiterhin Chancen vorne mitzumischen. In dieser verrückten Liga kann einfach jeder jeden schlagen.“

Hier gibt es Bilder vom TVD-Heimspieltag:

52 Bilder Wichtiger Heimsieg der Damen vom TVD gegen Karlsfeld und den Abstieg Bild: Karl Aumiller

Themen folgen