Lorbeer für Gewichtheber und Ju-Jutsu-Sportler

Der Höchstädter Alfons Zawacki wird Weltmeister bei den Senioren, ein Dillinger Quartett sichert sich Gold und Silber bei den deutschen Meisterschaften. Was sonst noch im Oktober 2001 los war

Wenige Wochen nach dem fürchterlichen Terroranschlag am 11. September in den USA, bei dem unter anderem zwei entführte Flugzeuge ins World Trade Center in New York einschlugen, forderte der deutsche Bundespräsident Johannes Rau am Rande der Feiern zum Tag der Deutschen Einheit in Mainz ein entschlossenes Vorgehen bei gleichzeitiger politischer Besonnenheit. „Es ist jetzt Entschlossenheit nötig, um Terroristen zu fangen und zu verurteilen, so sein damaliger Appell. Eine Woche später begannen amerikanische und britische Streitkräfte mit Vergeltungsschlägen auf die afghanische Hauptstadt Kabul. Freude dagegen bei den Verkehrsplanern in Deutschland: In Berlin machte Minister Bodewig die Zusage für den sechsspurigen Ausbau der Bundesautobahn A8 zwischen München und Ulm/ Elchingen. Und bei den vorgezogenen Senatswahlen in Berlin konnte sich Klaus Wowereit von der SPD als strahlender Sieger mit 30,0 Prozent der Stimmen feiern lassen. Abgeschlagen landete die CDU mit 23,6 Prozent auf Platz zwei.

In der Fußball-Bundesliga trafen im Lokalderby der FC Bayern und die Münchner Löwen am neunten Spieltag aufeinander. Selten hat der deutsche Rekordmeister von der eigenen Leistung so geschwärmt wie nach dem 5:1-Sieg im Olympiastadion. Für die Bayern trafen Fink, Santa Cruz, Salihamidzic, Elber und Pizarro. Den Gegentreffer der Sechziger markierte Daniel Bierofka. Im weit entfernten Suzuka in Japan sicherte sich Michael Schumacher zum Abschluss der WM-Saison in der Formel 1 einen weiteren Sieg. Nach dem 53. Karriere-Triumph sagte der Ferrari-Star: „Wir sehen uns in alter Frische im nächsten Jahr wieder.“ Auf lokaler Ebene feierte der Höchstädter Gewichtheber Alfons Zawacki einen WM-Titel bei den Senioren und zwei Ju-Jutsu-Sportler vom TV Dillingen sicherten sich die Silbermedaille bei den deutschen Meisterschaften. Dies und einiges mehr lesen Sie in unserer Serie „Lokale Sportgeschichte(n)“. Heute blicken wir auf den Oktober im Jahr 2001 zurück.

Beim Spiel des Kegel-Landesligisten Mörslingen gegen den Tabellenersten Blaue Kugel Moosburg verbesserte der SKKler Innozenz Kartaly den von ihm gehaltenen Kreisrekord von 1001 auf 1009 Holz. Mörslingen siegte mit einer Klasseleistung gegen die Gäste aus Oberbayern mit 5524:5327 Holz.

Die Schützen-Gesellschaft Wittislingen sicherte sich beim erstmals nach neuem Modus durchgeführten Gaupokalschießen des Donau-Brenz-Egau-Sportschützengaus in Mödingen den Mannschaftswettbewerb. Auf den Plätzen folgten Eppisburg und Bachhagel. Im Einzelfinale, das die sechs besten Blattl-Schützen aus den Vorrunden sowie die vier besten Punktschützen aus dem Mannschaftsfinale bestritten, setzte sich Holger Grimmer aus Faimingen als Sieger durch.

Wenige Wochen vor seinem 48. Geburtstag sicherte sich der Höchstädter Alfons Zawacki in der Altersklasse bis 50 Jahre bei den Weltmeisterschaften der Gewichtheber in Griechenland mit einer Zweikampfleistung von 220 Kilogramm völlig überraschend den Titel. Für Zawacki, der zuvor schon einige bayerische und deutsche Meisterschaften gewann, war der Auftritt in Griechenland sein bisher größter Erfolg.

Einen Festabend von besonderer Bedeutung feierte der Bezirk Schwaben des Bayerischen Landessportverbandes (BLSV) in der Nordschwabenhalle in Höchstädt. Über 70 Mitarbeiter schwäbischer Sportvereine wurden für ihre langjährigen Verdienste ausgezeichnet. Zu den Geehrten gehörten aus dem Landkreis unter anderem Manfred Forscht, Zitta Mailänder, Anton Demharter, Erwin Guffler, Gerlinde und Johann Wegner, Josef Lang und F. Paulik.

Christoph Wurst und Christian Tonch vom TV Dillingen holten sich bei der deutschen Meisterschaft der Ju-Jutsukas in der Kategorie Herren einen hervorragenden zweiten Platz. Zudem siegten Juri Hatzenbühler und Richard Hohenäcker in der Kategorie Jugend A. Für den TV Dillingen setzte sich damit die erfolgreiche Bilanz der vergangenen Jahre fort.

Insgesamt zwölf Mannschaften in zwei Gruppen beteiligten sich an der Tennis-Freundschaftsrunde im Landkreis Dillingen. In einem äußerst spannenden Finale standen sich der TC Haunsheim und der TC Lauingen gegenüber. Haunsheim gewann hauchdünn mit 5:4. Zum Siegerteam gehörten Gerhard Wemmer, Werner Wegener, Horst Hübner, Martin Unseld, Dietmar Wydra, Werner Mühlbacher, Reinhold Schellenberger, Bernd Junghans und Werner Demeter.

Ein „farbenprächtiges“ Fußballspiel in der Bezirksliga Nord sahen 350 Zuschauer beim Landkreisderby SSV Höchstädt – SSV Glött. Drei Gelb-rote-Karten sowie eine Rote Karte waren die Begleiterscheinungen beim 3:2-Erfolg der Gastgeber, für die Stephan Karg, Stefan Kerle und Dragan Rnjakovic die Tore erzielten. Für Glött trafen Alexander Bschorer und Andreas Wiedemann.

Unter hervorragenden Bedingungen fanden in der Nordschwabenhalle in Höchstädt die Meisterschaften im Tischtennis-Kreis Donau statt. Mit einer Rekordteilnehmerzahl von 107 Spielerinnen und Spielern in vier Herren- und drei Damenklassen wurden insgesamt 15 Titel ausgespielt. Einen davon gewann der Lauinger Bernd Hochstätter im Doppel der Kategorie Herren A an der Seite des Rainers Wolfgang Römer. Im Herren-Einzel A dominierte der Wertinger Achim Dittmann, bei den Herren C der Gundelfinger Tobias Lorenz und bei den Herren D Witali Barth von der SSV Höchstädt. Die Villenbacherin Tina Vogel wurde Kreismeisterin bei den Damen B.

Einen tollen Lauf hatten die Handball-Damen des TSV Wittislingen vor zwei Jahrzehnten in der Bezirksoberliga. So besiegten sie unter anderem in einem hochklassigen Spiel den hohen Favoriten HSG Donauwörth/Rain mit 26:24 Toren. Die Sensation war perfekt, als im Schlussspurt die Wittislingerin Evi Würth mit zwei blitzsauberen Toren vom Kreis in den gegnerischen Kasten traf. (her)