vor 26 Min.

Mit den Waffen der Frauen

Bachhagelerinnen zielen am besten. Gauvergleichskampf der Senioren für 22. Juni angesetzt

Von Werner Hefele

Speziell für die Schützinnen des DBE-Sportschützengaus wurde auch in dieser Saison ein eigener Rundenwettkampf durchgeführt. Die Damen des SV Bachhagel hatten ihr Visier am besten eingestellt und freuten sich über den Siegerpokal.

Drei Wettkämpfe in der Vorrunde, aufgeteilt in zwei Gruppen, mussten die Damen aus der Schüler- bis Seniorenklasse vorab bewältigen, wobei die gemischten Mannschaften (Luftgewehr, LG-Auflage, Luftpistole und LP-Auflage) in drei Durchgängen gegeneinander antraten. Aus der Vorrunde ging die Mannschaft aus Fristingen mit acht Punkten und 3347 Ringen als Sieger hervor. Der gemeinsame Endkampf stand kürzlich im Schützenheim in Ballmertshofen auf dem Plan. Es wurden glänzende Ergebnisse erzielt, wobei sich die Damen des Schützenvereins Bachhagel mit 13 Punkten (7 Vorrunde/6 Finale) durchsetzten. Auf Platz zwei folgte Medlingen vor Fristingen.

Die beiden Gau-Damenleiterinnen Elke Lehle und Julia Fauser überreichten Siegerpokal und Urkunde bei der Siegerehrung, die sich dem Finalwettkampf anschloss.

Ergebnisse: 1. Bachhagel 13 Punkte, 2. Medlingen 13 Punkte, 3. Fristingen 12 Punkte, 4. Ballmertshofen 11 Punkte, 5. Sontheim 9 Punkte, 6. Steinheim I 8 Punkte, 7. Giengen 3 Punkte, 8. Steinheim II 3 Punkte

Eine Einladung ergeht derweil an alle Auflageschützinnen und -schützen des DBE-Gaues (ab 51 Jahre) zum Vergleichsschießen 2019 der Schützengaue Augsburg, Donau-Brenz-Egau und Wertingen am Samstag, 22. Juni, bei den Burgschützen in Markt (Langenreicherstraße 3). Beginn des Gauvergleichs ist dort um 11 Uhr, die Scheibenausgabe endet um 16.30 Uhr. Die Siegerehrung ist dann für 17.30 Uhr geplant.

Geschossen werden 30 Schuss mit dem Luftgewehr oder der Luftpistole. Das jeweilige Gau-Ergebnis bilden die zehn Aktiven mit den besten Einzelergebnissen ihres Gaues. Das Siegerteam erhält den Wanderpokal für ein Jahr.

Info/Anmeldung: Heinz Danner, Schützenstraße 4 in 89429 Bachhagel, Telefon 09077-8511

Themen Folgen