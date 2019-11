vor 19 Min.

Pflichtaufgabe gelöst

Auch ohne zwei Stammkräfte schlägt Dillingen die Gäste aus Sendling

Von Manfred Forscht

Sehr skeptisch gestimmt empfing der SC Dillingen in der zweiten Runde der Regionalliga Süd-West seine Schach-Gäste aus Sendling. Der Grund: Mit Vitus Lederle und Christian Billing fehlten zwei Stammspieler, die in den vorausgegangenen Wettkämpfen immer für Punkte gesorgt hatten. Nach fünf Stunden Spielzeit war die Begegnung bis zum Schluss spannend, am Ende hatten die Dillinger knapp mit 4,5:3,5 die Nase vorn.

Es begann recht friedlich mit Remis-Partien von Johannes Sperr und Michael Reif. Arthur Giss konnte dann einen Mattangriff nicht abwehren. Eine tolle Partie lieferte Korbinian Nuber ab. Als er den vierten Mehrbauer erobert hatte, gab sein Gegner auf. Das „Igelsystem“ seines Gegenübers konnte Uli Bäuml nicht knacken (Remis). Helene Giss holte den vollen Punkt, Wolfgang Bauer verlor nach zähem Kampf – es stand 3,5:3,5, die Entscheidung musste am Spitzenbrett fallen. Nach einjähriger Spielpause (Studium) feierte Blasius Nuber hier ein gelungenes Comeback und sicherte mit seinem Sieg den 4,5:3,5-Erfolg.

Regionalliga Süd-West: SC Dillingen – SC Sendling 4,5:3,5; SC Haar – FC Bayern München III 3:5; Münchner SC III – SC Garching III 3,5:4,5; SF Augsburg – TSV Haunstetten II 6,5:1,5; SK Rochade Augsburg – SC Roter Turm Altstadt 3:5

1. SF Augsburg 11,5:4,5; 2. FC Bayern München III 10,5:5,5; 3. Altstadt 9,5:6,5; 4. Dillingen 9,0:7,0, alle 4:0-Punkte

