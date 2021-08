Auf der Fristinger Heimstrecke zum Bayern-Titel

Plus Pferdesport: Die junge Dillinger Distanzreiter-Amazonen Emily Schelldorf und Leonie Kopf reiten ohne Konkurrenz, aber im „Gleichschritt“

Nach 80 Kilometern auf dem Rücken ihrer Araber-Pferde ritten die Lokalmatadorinnen zeitgleich über die Ziellinie: Das Schiedsgericht vergab daher den bayerischen Juniorentitel im Distanzreiten an die beiden Dillinger Nachwuchstalente Emily Schelldorf (15) und Leonie Kopf (17). Nach Absagen aufgrund von Verletzungen, der Streckenlänge oder fehlender Qualifikation fehlte den beiden beim Heimstart im Rahmen des 3. Donautal-Distanzritts freilich die Konkurrenz.