vor 2 Min.

Relegation in Kicklingen statt Wertingen

Fußball: Dauerregen am Dienstag zwingt zum Umplanen.

Von Günther Herdin

Das eigene Relegationsspiel zur Bezirksliga gegen den BC Rinnenthal fiel am Dienstag den starken Regenfällen zum Opfer. Gewinnen die Fußballer des TSV Wertingen die Neuansetzung am Donnerstag in Petersdorf (18.15 Uhr), treffen sie in der zweiten Runde auf den Sieger der Partie SV Holzkirchen – TSV Ziemetshausen. Wie stark der eventuelle Gegner ist, darüber können sich Trainer Christoph Kehrle und seine Spieler erst am Freitagabend selbst ein Bild machen. Und zwar in Kicklingen, nicht wie zunächst geplant am heutigen Mittwoch auf dem Wertinger Judenberg: Das Duell zwischen dem Viertletzten der Bezirksliga Nord (Holzkirchen) und dem Vizemeister der Kreisliga West (Ziemetshausen) wurde wegen der Regenfälle ebenfalls verlegt.

Aufstieg zur Bezirksliga

Spiel 1: Am Dienstag abgesagt, neuer Termin: BC Rinnenthal (2. Kreisliga Ost) – TSV Wertingen (2. Kreisliga Nord), Donnerstag, 23. Mai, 18.15 Uhr, in Petersdorf

Spiel 2: Für Mittwoch abgesagt, neuer Termin und Ort: TSV Ziemetshausen (2. Kreisliga West) – SV Holzkirchen (13. Bezirksliga Nord), Freitag, 24. Mai, 18.15 Uhr, jetzt in Kicklingen statt Wertingen

Spiel 3: TSV Neusäß (2. KL Augsburg) – TSV Betzigau (2. KL Süd), Mittwoch, 22. Mai, 18.15 Uhr, in Kaufering

Spiel 4: Am Dienstag abgesagt, neuer Termin: TSV Kammlach (2. KL Mitte) – 1. FC Sonthofen II (13. Bezirksliga Süd), Donnerstag, 23. Mai, 18.15 Uhr, in Haldenwang

Spiel 5: Sieger Spiel 1 – Sieger Spiel 2, Dienstag, 28. Mai, 18.15 Uhr, Ort noch offen

Spiel 6: Sieger Spiel 3 – Sieger Spiel 4, Dienstag, 28. Mai, 18.15 Uhr, Ort noch offen

Spiel 7: Verlierer Spiel 5 – Verlierer Spiel 6 (bei Bedarf), Dienstag, 4. Juni, 18.15 Uhr, Ort offen

