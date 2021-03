vor 36 Min.

Russischer Twist im heimischen Wohnzimmer mit Ulrike Schiele

Plus Das sportliche Multitalent Ulrike Schiele will nicht nur spazieren gehen, um sich körperlich fit zu halten. Hier stellt die Dillingerin drei ihrer Übungen für die eigenen vier Wände vor.

Von Günther Hödl

„In den letzten vier Wochen bin ich so viel spazieren gegangen wir die 30 Jahre zuvor zusammen nicht“, stellt Ulrike Schiele (50) nicht ohne einen gewissen Grad an Fatalismus fest. Ihrem Hobby Golf darf die Dillingerin, die ihr Leben lang körperlich aktiv war und ist, wegen des Corona-Lockdowns gerade nicht frönen. Die Sportanlage an der Nusser Alm ist noch gesperrt.

Schiele ist ein sportliches Multitalent

1989 war Ulrike Schiele zur Landkreis-Sportlerin des Jahres gewählt worden. Wegen ihrer Erfolge in einer Sportart, die man ihr nun wirklich nicht ansieht: Gewichtheben. Auch beim Turnen, Tennis, als Leichtathletin, Handballerin und Fußballerin machte das sportliche Multitalent eine gute Figur.

Aktuell verbringt die IT-Expertin viel Zeit im Homeoffice. Eine sitzende Tätigkeit, die förmlich nach Ausgleich durch Bewegung schreit. „Dreimal die Woche ist Joggen angesagt“, beschreibt Ulrike Schiele ihre zu Corona-Zeiten mögliche Outdoor-Aktivität – neben den Spaziergängen. Daheim nutzt sie gerne das eigene Fitnessstudio im Keller. Dort findet sich nicht nur ein Crosstrainer, sondern auch allerlei Gerät für „viermal die Woche Krafttraining“. Und ein mechanischer Golfschwung-Trainer. Welcher freilich kein gleichwertiger Ersatz für das Spiel an der frischen Luft und in der freien Natur ist.

Ulrike Schiele war Ende der 80er-Jahre eine erfolgreiche Gewichtheberin der SSV Höchstädt. Bild: Gisela Ott

Weil eher wenige Landkreis-Bürger über einen eigenen Fitnessraum verfügen, hat sich Ulrike Schiele drei kleine Übungen ausgedacht, mit denen man auch im heimischen Wohnzimmer etwas für die körperliche Fitness tun kann. Vorher gilt der Rat: „Aufwärmen durch Laufen auf der Stelle, mit dem Crosstrainer, falls vorhanden, oder durch Seilhüpfen.“ Hier die Verschläge von Ulrike Schiele:

Russischer Twist: „Bei dieser Bauchübung mit geradem Rücken auf den Boden setzen und die Beine anwinkeln. Die Arme verschränken, die Bauchmuskeln anspannen und die Füße vom Boden abheben. Dann den Oberkörper nach rechts drehen, soweit es die Beweglichkeit zulässt. Position kurz halten und dann zur anderen Seite drehen. Wer fitter ist, kann das auch mit einem Zusatzgewicht, etwa einem Medizinball oder einer gefüllten Wasserflasche tun.“

Trizeps-Training: „Diese Übung ist gut gegen die sogenannten Winkearme. Eine Bank oder eine oder einen stabilen Stuhl an die Wand stellen, sodass er nicht nach hinten wegrutschen kann. Es geht aber zum Beispiel auch auf dem Sofa oder bei mir an der Garderobe sehr gut. Auf den Händen aufstützen, Oberkörper gerade, dann die Beine ausstrecken und Gesäß vom Stuhl wegschieben. Anschließend die Arme beugen und darauf achten, dass die Ellenbogen am Körper sind. Wichtig: nur die Arme bewegen!“

Unterarmstütz (Plank): „Eine meiner absoluten Lieblingsübungen. Zwar anstrengend, aber effektiv. Hauptsächlich wird die Bauch- und Rückenmuskulatur trainiert, aber auch Arme, Schultern, Gesäß und Oberschenkel werden beansprucht. Geht auch auf dem Wohnzimmerteppich. Auf den Bauch legen und sich auf den Ellenbogen stützen, dann die Füße aufstellen und den Körper anheben. In dieser Position steif, wie ein Brett verharren. Immer nur solange, wie man ohne Hohlkreuz durchhält.“

„Locker aus dem Lockdown“: Seit Anfang November legt die Corona-Pandemie den Amateursportbetrieb lahm. Vereinsgelände und Fitnessstudios sind geschlossen. Lockerungen sollen ab dem 8. März in Kraft treten. Die Hoffnung auf eine allmähliche Rückkehr zu einem normalen Sportbetrieb besteht zwar, doch noch gilt es, sich auch jeder für sich fit zu halten. Mit dieser Serie wollen wir Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, Anregungen und Inspirationen geben: Bekannte Sportler aus der Region, Trainerinnen und Trainer stellen hier Tipps für kleine sportliche Übungen im eigenen Wohnzimmer vor.

