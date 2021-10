500 Euro für „3B“ plus „Gold mit Ähre“

Rothosen-Fußballabteilung erhält hohe Vereinsehrung durch den Bayerischen Fußball-Verband

Der Stadtrat und Vereinsehrenamtsbeauftragte der SSV Höchstädt in der Abteilung Fußball, Rainer Wanek, eröffnete den Ehrungsvormittag des Bayerischen Fußballverbands in der Höchstädter Kim-Sporthalle. Er erwähnte, dass genau vor zehn Jahren die SSV Höchstädt das BFV-Gütesiegel „Goldene Raute“ erhalten hatte. Nach 2017 bekam der Verein nun zum zweiten Mal die „Goldene Raute mit Ähre“ als höchste Auszeichnung eines Fußballvereins verliehen.

SSV-Vorsitzender Jakob Kehrle hieß zur Ehrung unter anderem den BFV-Kreisehrenamtsbeauftragten Josef Wiedemann, Bürgermeister Gerrit Maneth, Vereinreferenten Günter Ballis und Jugendreferenten Simon Schaller willkommen.

„Ich komme immer wieder gerne nach Höchstädt, denn dies ist ein Vorzeigeverein“, würdigte Josef Wiedemann die SSV. Er holte die Ehrung zum 100. Vereinsjubiläum nach und gratulierte dem Verein für dessen Leistung. Im Namen des Deutschen Fußballbunds überreichte er dem SSV-Vorsitzenden Jakob Kehrle einen 500-Euro-Gutschein und eine Plakette. Vom BFV bekam die SSV Höchstädt noch eine Urkunde mit der Unterschrift des BFV-Präsidenten.

Jakob Kehrle bedankte sich bei Wiedemann mit einer Flasche SSV-Sekt, einem Freundschaftswimpel, der 100-Jahre-Chronik und einer Ausgabe der aktuellen Vereinszeitung. Der Vorsitzende betonte, dass der erhaltene Gutschein für die anstehenden „drei B-Aufgaben“ der Fußball-Abteilung – „Ballfangnetz, Beregnungsanlagen und Beleuchtung“ – Verwendung finden wird.

Josef Wiedemann überreichte dann das BFV-Gütesiegel „Goldene Raute mit Ähre“, das nunmehr zum zweiten Mal an die SSV Höchstädt verliehen wurde. Er ging auf die wesentlichen Kriterien ein, die von der SSV in hervorragender Weise erfüllt werden. Als Beispiele nannte er das Ehrenamt, die Jugendarbeit, den Breitensport und die Prävention. Das hohe Niveau zu halten, sei nun eine wichtige Aufgabe der SSV Höchstädt. Dabei sind die finanziellen Hilfen durch die freie Wirtschaft und die Gemeinde sehr wichtig für einen Verein. BFV-Ehrenamtsbeauftragter Josef Wiedemann: „Danke auch euren Unterstützern vor Ort! Macht weiter so!“ Höchstädts Bürgermeister Gerrit Maneth beglückwünschte die Fußball-Abteilung und die SSV Höchstädt zur Auszeichnung, die für eine große Nachhaltigkeit spreche: „Dass ein Fünftel des Stadtrats heute anwesend ist, zeigt die Wichtigkeit der SSV Höchstädt für die Bevölkerung.“ Sein Ziel sei es, die Vereine wieder enger zusammenzuführen („miteinander statt gegeneinander“). Maneth überreichte eine Flasche Wein an den Fußballverantwortlichen Thomas Kehrle.

Rainer Wanek ging in seinem Schlusswort auf den Verein als „große Familie“ ein und wünschte sich mehr Wertschätzung für die Jugendarbeit. Vom BFV erhofft er sich, dass das erhaltene Gütesiegel auch bei anderen BFV-Veranstaltungen – etwa der Vergabe von Hallenturnieren – Berücksichtigung findet. Ein Weißwurst-Essen, das von Werner Schmid vorbereitet wurde, beschloss diese Ehrung.