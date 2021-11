Gold und Silber für SG Wittislingen in Hannover

Plus Schießsport: Die Wittislinger Schützen haben bei der deutschen Meisterschaft das Visier bestens eingestellt. Das KK-Auflageteam holt Titel, zwei Einzelschützen landen auf Rang zwei.

Die beiden letzten deutschen Meisterschaften im Schießsport des Jahres 2021 fanden im Oktober in Hannover und Dortmund statt. Auflageschießen war angesagt. Und die Senioren der SG Wittislingen räumten dabei mächtig Medaillen ab. Die Kleinkaliber-Auflagemannschaft mit Erich Zimmermann, Rudolf Ruchti und Franz Scharff holte Gold auf die Distanzen von 50 und 100 Meter. Wittislingen II (Meinrad Schrettle, Peter Müller, Walter Brandmaier) errang Silber auf 100 Meter. Als Einzelschützen wurden Rudolf Ruchti (KK 50 m/Senioren II) und Meinrad Schrettle (KK 100 m/Senioren II) jeweils Zweite.