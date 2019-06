vor 20 Min.

Sieben Podestränge

Flotter MC Kesseltal in Sachsen

Zwölf Starter des MC Kesseltal fuhren beim dritten Lauf zur deutschen Autocross-Meisterschaft im sächsischen Dauban, sieben von ihnen auf das Siegerpodest der beiden drei.

Bei den Junioren-Tourenwagen wurde Lea Nattermann Fünfte, während Jan Baltzer siegte. In der Klasse Serien-Tourenwagen fuhr die Tapfheimerin Steffi Geiger einen sehr starken dritten Platz heraus. Bei den Tourenwagen-Allrad wurde Jens Baltzer Fünfter und Markus Geier Dritter. Andreas Fürst kam gut durch die Wertungsläufe – Platz zwei. In der Klasse Crossbuggy erreichte Julia Baltzer das A-Finale nicht. Marco Fürst schaffte trotz technischer Probleme noch einen fünften Platz, Natalie Straub fuhr einen schönen Platz zwei heraus. Bei den Spezialcrossbuggys bis 1600 Kubikzentimeter musste der Kesselostheimer Micha Dollinger seinen Wagen nach technischem Defekt abstellen. Martin Fürst gelang ein knapper Start-Ziel-Sieg mit 0,7 Sekunden Vorsprung. Michael Straub fuhr in der Klasse über 1600 Kubikzentimeter Platz zwei heraus.

Weiter geht es am Pfingstwochenende in Gründau. (bsp)

