vor 36 Min.

Spannung bis zum letzten Loch

Karl Christian Pitz und Lea Gerlach neue Hochstatter Clubmeister

Spannung versprach dieses Jahr der Saisonhöhepunkt im Golf-Club Hochstatt, die Clubmeisterschaften, und so kam es auch in fast allen Altersklassen. Bei den Herren zeichnete sich bereits nach dem ersten Tag mit starken Runden von 71 und 72 ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Philipp Althammer und Karl Christian Pitz ab.

Nach der zweiten Runde von Pitz mit 74 Schlägen, welchem eine 76 von Althammer gegenüberstand, war klar, dass die letzten neun Loch die Entscheidung bringen mussten. Pitz ging mit zwei Schlägen Vorsprung auf die letzte Bahn, dort wurde es noch einmal kurzzeitig spannend, aber schlussendlich konnte er sich gegen seinen Konkurrenten durchsetzen und sicherte sich mit Runden von 72, 74 und 38 den Clubmeistertitel der Herren. Den zweiten Platz belegte mit nur einem Schlag Rückstand Althammer. Den dritten Platz erzielte Dieter Siegmann (79, 79 und 39 Schläge). Bei den Damen war es nicht minder spannend. Nachdem Ulrike Kopp nach der ersten und zweiten Runde mit Runden von 89 und 90 Schlägen in Führung lag, konnte sie diese in der Finalrunde nicht halten. Konkurrentin Lea Gerlach, die nach zwei Runden noch drei Schläge hinter ihr lag, spielte eine starke Schlussrunde von 43 Schlägen und an Loch 18 gelang ihr der Sieg. Mit Runden von 95, 87 und 43 Schlägen sicherte sie sich den Clubmeistertitel der Damen. Kopp landete mit einem Schlag Rückstand auf Platz zwei. Der Titel der AK 50 Damen war Kopp jedoch sicher. In dieser Wertung bei den Herren sicherte sich Werner Breyer mit Runden von 78 und 77 Schlägen den Pokal. Bei den über 65-Jährigen gelang Mobby Ehrentreich mit einer Schlussrunde von 80 Schlägen nach einer 88 am Vortag der Sieg und er sicherte sich nach 2017 wieder die Trophäe. Bei den Damen setzte sich in dieser Altersklasse Soraya Stade mit Runden von 97 und 94 durch. In der Wertung der AK 30 ging der Pokal an Heiko Bittner, der sich diesen souverän mit Runden von 80 und 83 sicherte. Heike Müller-Gerlach (90, 97) gewann die Damenkonkurrenz in dieser Altersklasse. Mit dem Titel der Damen gewann Lea Gerlach souverän auch den Titel der Jugend. Ihr Bruder Ben sicherte sich mit Runden von 86 und 77 überlegen den Titel bei den Jungen. (pm) Foto: GC Hochstatt

Themen folgen