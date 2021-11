Auf die Schlusspaarung ist Verlass

Weiterer Auswärtssieg für Mörslinger Bayernliga-Herren I

Der Bayernligist SKK Mörslingen gewann mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung in Jedesheim mit 6:2 und bleibt Spitzenreiter Durach damit auf den Fersen. Die Schlusspaarung Daniel Karmann (585) und Fabian Frank (578) glänzte wiederum und machte den Sieg fest. Die beiden Kreisklassenteams des SKK hatten am Wochenende das Nachsehen.

KF Jedesheim I - SKK Mörslingen I 2:6 (3267:3403). Zum Start war Bernd Steinbinder seinem Kontrahenten überlegen und sicherte sich mit vier gewonnen Sätzen seinen Mannschaftspunkt. Thorsten Nippert bekam es mit dem derzeit stärksten Jedesheimer, Timo Alander, zu tun. Er schlug sich wacker und erreichte nach Sätzen das Remis, allerdings konnte er gegen den Tagesbestwert von 601 nicht punkten. Mit einem 1:1 und einem minimalen Vorsprung von elf Kegeln wurde die Mittelpaarung ins Rennen ge-schickt. Während Dennis Zohner seinem Gegner unterlag, konnte Thomas Weber sein Duell gewinnen. Für das Gesamtergebnis wurden nur zwei weitere Kegel hinzugewonnen. Der SKK musste sich wieder auf sein Schlussduo Daniel Karmann und Fabian Frank verlassen, und das zeigte sich von seiner besten Seite. Beide Akteure sicherten sich gleich den ersten Satz und drehten nach dem ersten Bahnwechsel wie entfesselt auf. Karmann erzielte mit 177 Kegel einen neuen Bahnrekord auf der Jedesheimer Anlage und Frank stand ihm mit 167 Holz nicht viel nach. Den Gegnern wurden über 100 Kegel abgenommen und der Wettkampf war so gut wie entschieden. Diesen Vorsprung verwalteten sie bis zum Ende der Partie und die Mörslinger feierten einen weiteren Auswärtssieg bei einem starken Konkurrenten.

Ergebnisse: M. Alander - Steinbinder 0:1 (0:4/511:550), T. Alander - Th. Nippert 1:0 (2:2/601:573), Stimpfle - Zohner 1:0 (3:1/598:560), Badent - Th. Weber 0:1 (1:3/517:557), Hoyer/Heidrich - F. Frank 0:1 (1:3/505:578), Merk - Karmann 0:1 (1:3/535:585).

TSV Betzigau I - SKK Mörslingen II Das Spiel musste von Mörslinger Seite verschoben werden, da unter den momentan geltenden Corona-Regeln keine Mannschaft gestellt werden konnte.

SKK Mörslingen G1 - ESV Nördlingen 0:6 (1911:2163). Keine Chance ließen die Rieser den Hausherren, überhaupt gaben sie im ganzen Wettkampf nur einen Satz ab. Den Tagesbestwert erzielte der noch letztes Jahr im Mörslinger Trikot spielende Gerd Häusler mit 567 Holz. Wolfgang Lang war bester SKKler mit 536.

Ergebnisse: I. Burgger/J. Brugger - N. Singheiser 0:1 (0:4/486:566), Bobinger - U. Singheiser 0:1 (0:4/476:524), K. Laßmann/B. Erdmann - Wiedemann 0:1 (0:4/413:506), Lang - Häusler 0:1 (1:3/536:567).

SKK Mörslingen G2 - KC Munningen G1 0:6 (1715:1932). Die Munninger waren den Gastgebern in allen Belangen überlegen und siegten am Ende deutlich. Auf Mörslinger Seite wusste nur Gudrun Laber mit 475 zu überzeugen und unterlag ihrem direkten Gegner am Ende äußerst knapp.

Ergebnisse: P. Laßmann - Ja. Schwab 0:1 (1:3/446:505), J. Frank - Pollithy 0:1 (2:2/424:488), Kotter - Melzer 0:1 (1:3/370:455), Laber - Jo. Schwab 0:1 (2:2/475:484).