Stimmen Sie ab - es lohnt sich!

Für alle Stimmzettel-Einsender gilt: Keine Kreuze machen! Wer alles richtig macht, kann einen tollen Preis gewinnen.

Das Mitmachen bei der 36. Landkreis-Sportlerwahl wird belohnt: Mit etwas Glück können sich die Leserinnen und Leser der beiden Heimatzeitungen einen der insgesamt 25 attraktiven Hauptpreise sichern, die es zu gewinnen gibt (siehe unten). Zusätzlich werden 30 Trostpreise unter allen Stimmzettel-Einsendern verlost: Zehner- und Jahreskarten für die Bäder im Landkreis, AZ-Gartenkalender und Metzgerei-Gutscheine.

25 Hauptpreise

1 x Franken-Therme mit Salzsee, Bad Windsheim, plus ****Hotel Späth, eine Ü/HP für zwei Personen/DZ samt Eintritt Franken-Therme

2 x Mehrtages-Berlin-Fahrt für zwei Personen

1 x 100 Euro in bar

5 x FC Augsburg – Werder Bremen, zwei Fußball-Bundesligatickets

1 x FC Heidenheim – Wehen Wiesbaden, zwei VIP-Karten plus Parkschein

1 x 4 Karten 1. FC Heidenheim

3 x Augsburg Panther – Düsseldorfer EG, zwei Heimspiel-Gutscheine Eishockey-Bundesliga

2 x Erwin Pelzig, Stadthalle Gersthofen am 7. März, zwei Tickets

1 x The Spirit of Woodstock, Nordschwabenhalle Höchstädt am 11. März, zwei Tickets

1 x The 12 Tenors, Kongress am Park Augsburg, 22. Februar, zwei Tickets

2 x Heinz Rudolf Kunze, Stadthalle Gersthofen, 14. März, zwei Tickets

2 x Tom Gaebel & His Orchestra „Licence to Schwing“, Stadthalle Gersthofen, 8. Mai, zwei Tickets

1 x Die Prinzen, Tour 2020, Stadthalle Gersthofen, 25. März, zwei Tickets

1 x Candlelight-Dinner für zwei Personen

1 x Ein langes Autowochenende, Freitag bis Montag, 500 Freikilometer plus Sprit

Der Weg zum Gewinn

Der Stimmzettel Sportler des Jahres 2019muss korrekt ausgefüllt bis spätestens Donnerstag, 31. Dezember 2019, eine der beiden Zeitungsredaktionen in Dillingen oder Wertingen erreicht haben. Achtung: Keine Kreuze machen! Wie genau abgestimmt werden muss, ist auf dieser Seite links unten neben dem Stimmzettel nachzulesen. Die 25 Gewinner werden direkt nach dem Neujahrstag ausgelost und auch umgehend von uns benachrichtigt, damit sie sich einen Abend freihalten können: Sie sind dann nämlich am Mittwoch, 8. Januar 2020, ab 19 Uhr im Wertinger Schloss als Gäste von Landrat Leo Schrell, Bürgermeister Willy Lehmeier und der beiden Heimatzeitungen bei der großen Sportler-Proklamationsfeier dabei. Wer welchen der 25 Hauptpreise erhält, entscheidet sich erst während der Veranstaltung – in einer Verlosung als Programmpunkt des Abends im Wertinger Schloss. (gül)

