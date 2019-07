vor 24 Min.

Strahlende junge Titelträger

Tennis-Kreismeisterschaft 2019: Aktive aus sieben Vereinen erreichen erste Plätze in den Konkurrenzen des ersten Turnierwochenendes. Es gibt zwei Dreifach-Meister.

Von Jessica Weber

68 Kinder und Jugendliche kämpften am Wochenende auf der Tennisanlage des FC Gundelfingen in Einzelwettbewerben um den Kreismeister-Titel 2019. Hinzu kamen 27 Meldungen in vier Jugendoppel- und einer Erwachsenen-Mixedkonkurrenz. Die Titel verteilten sich auf sieben Vereine.

Kleinfeld: Bei den Jüngsten setzte sich Levi Keis vom TC Mörslingen im Finale gegen seine Vereinskollegin Leonie Birkner durch.

Erfolg für Gastgeber Gundelfingen

Midcourt/männliche U12: Hier ging der Titel nach Gundelfingen: Elias Schuster bezwang Zeno Unger (TC Wertingen), nachdem er bereits im Halbfinale gegen seinen Teamkollegen Finn Tausend in zwei Sätzen gewonnen hatte. Philipp Link vom FCG siegte im Finale gegen Marlon Castaldo (TC Lauingen). Auch Link war eine Runde zuvor in Oskar Wölz auf einen Mannschaftskollegen und gleichzeitigen Favoriten dieser Konkurrenz getroffen. Diese Hürde hatte aber souverän in zwei glatten Sätzen genommen.

Knaben 14: Mit Jacob Koch vom TC Dillingen setzte sich der Favorit durch. Er siegte im Endspiel klar über Leopold Rauwolf (TC Wertingen), die beiden dritten Plätze gingen an FCGler Elias Frei und Alexander Burkhart (BC Schretzheim).

Mädchen: Auch hier gewann die Favoritin: Patricia Weißkirchen vom TC Wertingen. Die Plätze zwei und drei gingen an die beiden Unterglauheimerinnen Leonie Ziegler und Alexandra Schuster.

Junioren 16: Der an Nummer eins gesetzte Tim Holzner vom SSV Höchstädt gab im gesamten Turnierverlauf keinen Satz ab. Im Finale bezwang er Marcus Koch (TC Lauingen) souverän 6:3/6:2. Dritte wurden Lukas von Schwaller (TC Lauingen) und Magnus Reichherzer (TC Wertingen).

Juniorinnen 16: Emma Rauwolf (TC Wertingen) blieb im Modus Jeder-gegen-Jeden-Modus ohne Satzverlust und ließ dadurch Favoritin Helena Jahnke (TC Lauingen) sowie Leonie Müller (BC Schretzheim) hinter sich.

Junioren 18: Der neue Kreismeister Leon Pfeiffer (TC Dillingen) gab gegen den Zweitplatzierten Jonathan Giggenbach (TC Wertingen) sowie Dritten Max Tochtermann (TC Frauenstetten) jeweils nur ein Spiel ab.

Juniorinnen 18: Ein spannendes Finale über drei Sätze lieferten sich Malena Castaldo (TC Lauingen) und die Unterglauheimerin Alina Schweyer, aus dem Castaldo schließlich mit 4:6, 6:2 und 10:5 als Siegerin hervorging.

U14-Doppel männlich: Die Gundelfinger Pascal Mayer und Elias Frei nutzten ihren Heimvorteil nicht und mussten sich Julian Ziegler (TC Hausen) und Adrian Calvano vom TC Dillingen klar mit 3:6 und 1:6 geschlagen geben.

Mädchen-Doppel: Im Jeder-gegen-Jeden-Modus setzten sich die Wertingerinnen Patricia Weißkirchen und Lara Döhler durch. Auf den Rängen folgten Leonie Ziegler/Alexandra Schuster (Unterglauheim) sowie Sophie Birkner (Mörslingen)/Julia Finster (Dillingen).

Junioren-Doppel: Ein packendes Endspiel gewannen Leon Pfeiffer und Jakob Koch gegen Tim Holzner/Marcus Koch mit 3:6, 6:3 und 10:4. Beide Teams hatten im Halbfinale gegen Max und Jonas Tochtermann bzw. Philipp Weißkirchen und Raphael von Hoch jeweils nur ein einziges Spiel abgegeben.

Juniorinnen-Doppel: Malena Castaldo/Helena Jahnke (TC Lauingen) sicherten sich den Titel vor ihren Teamkolleginnen Elena Huber/Giulia Micello sowie Alina Schweyer und Emma Rauwolf.

Erwachsenen-Mixed: Hier waren insgesamt sieben Aktive des gastgebenden FC Gundelfingen beteiligt, letztlich siegten dann aber Leon Pfeiffer/Malena Castaldo im Finale gegen die Gundelfinger Dominik Förg/Sandra Negele. Dass es sich um äußerst knappe Siege bzw. Niederlage handelte, wird daran ersichtlich, dass alle Matches in dieser Konkurrenz über drei Sätze gingen.

Am kommenden Wochenende (ab Freitag) werden beim FCG die Kreismeister der Aktiven und Senioren ermittelt. Dann findet auch eine gemeinsame Siegerehrung und Pokalübergabe mit den Kindern und Jugendlichen vom vergangenen Turnierwochenende statt. Landrat und Schirmherr Leo Schrell hat aber den Erst- bis Drittplatzierten am Sonntag bereits jeweils mit einer Urkunde zu ihrem Erfolg gratuliert. Abteilungsleiter Gerhard Schoupa verwies auf ein erfolgreiches, verletzungsfreies Turnierwochenende und dankte allen Helfern.

