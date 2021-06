Herrenteams mit starkem Auftakt

Erste Mannschaft und das Ü60-Team können jeweils in Gundelfingen überzeugen

Mit zufriedenstellenden Ergebnissen starteten die Tennis-Mannschaften des BC Schretzheim in die Freiluftsaison 2021. Dennoch war der Start nach der langen Corona-Zwangspause holprig, da nahezu die gesamte Winterrunde ausfiel.

Die erste Herrenmannschaft musste in der Kreisklasse I am ersten Spieltag auswärts gegen den FC Gundelfingen 2 antreten. Benedikt Hirner gewann nach einer tollen Leistung im Match-Tie-Break 10:7, und durch weitere Siege von Manuel Wiedmann, Helmut Kapp und dem Senior Valerio Valiante (Aushilfe der Herren 40) stand eine komfortable 4:2-Führung vor den Doppeln zu Buche. Das Doppel Benedikt Hirner/Helmut Kapp sorgte mit seinem Sieg für den Gesamterfolg.

Schlechter erging es den Herren II in der Kreisklasse 4 auf der Insel gegen Buttenwiesen II. Andreas Manlik sorgte beim 1:5 für den Ehrenpunkt.

Auch die erste Damenmannschaft hatte in der Kreisklasse 1 beim Auswärtsspiel in Höchstädt mit 4:5 das Nachsehen. Zwar stand es nach Einzelsiegen von Tina Greger (6:0/6:0 nach Babypause), Manuela Müller (10:4 im Match-Tie-Break) und Emily Schneider (12:10 im Match-Tie-Break) noch ausgeglichen, reichte aber das einzig gewonnene Doppel durch Tina Greger/Nina Brugger nicht zum Mannschaftserfolg.

Besser machten es die Damen II in der Kreisklasse 3 beim Auswärtsspiel in Reisensburg. Bereits nach spannenden Erfolgen von Sybille Riegele, Tina Fröhlich (10:3 im Match-Tie-Break) und der Newcomerin Katharina Bayer, die bei ihrem ersten Punktspiel einen klaren Sieg einfuhr, stand es 3:1 für die Kleeblätter. Tanja Neder und Anja Ehrmann siegten in einem dramatischen Doppel mit 12:10 im Match-Tie-Break und brachten den Gesamterfolg unter Dach und Fach.

Nichts zu holen hatten die Herren 40 in der Bezirksklasse I bei starken Spielern des TC Schwaben Augsburg. Lediglich Markus Wörle und Axel Braun konnten siegen und so fiel die Niederlage mit 2:7 recht deutlich aus. Weiterhin hoch motiviert sind die Herren 60 in der Bezirksklasse I am Start. Beim ersten Auswärtsspiel in Gundelfingen konnten Joachim Schöneich, Horst Liebetanz, Kurt Eberhardt in den Einzeln sowie Joachim Schöneich/Stephan Leister und Horst Liebetanz/Gunnar Flügel in den Doppeln zum 5:4-Endstand punkten. Foto: Leitenstorfer