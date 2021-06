Juniorinnen trumpfen auf

Licht und Schatten in Unterglauheim

Eine erfolgreiche Woche haben die Tennismannschaften des BSC Unterglauheim hinter sich gebracht. Die Mädchen siegten gegen den TC Rot-Weiß Nördlingen mit 4:2. Dabei punkteten Leonie Ziegler und Sophie Birkner im Einzel, die Doppel L. Ziegler/S. Birkner und Karolina Schuster/Isabel Ziegler verhalfen jeweils in knappen Match-Tiebreaks zum verdienten Sieg.

Auch die Juniorinnen gewannen und durften sich gegen den TC Wemding über ihren dritten Saisonsieg freuen. Alexandra Schuster und Leonie Ziegler konnten in den Einzeln punkten. Ebenso gab es Erfolgserlebnisse durch die beiden Doppel Sina Baur/Julia Finster und A. Schuster/L. Ziegler. Am Ende stand es 4:2. Die jüngsten Spieler der U9 mussten sich in ihrem Spiel gegen den SV Donaumünster mit 2:19 geschlagen geben. Die DamenI gewannen am Sonntag 6:3 gegen den TC Meitingen. Jutta Heigl, Anna Jakel, Eva Jakel sowie Carolin Gerstmayer waren in den Einzeln erfolgreich. Die Doppel Tina Jakel/Lucia Zengerle und A. Jakel/E. Jakel machten den Sieg perfekt.

Ihre erste Niederlage mussten die Herren gegen den TC Wertingen III einstecken. Jeweils im Match-Tiebreak holten sich im Einzel Gerhard Gumpp und Arnold Jakel sowie das Doppel Günther Schmidt/Markus Mengele die Punkte zum 3:6-Endstand. (pm) Foto: Aumiller (Archiv)