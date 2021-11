Buttenwiesen mit Kantersieg zur Vizemeisterschaft

Plus Turnen: Der TSV Buttenwiesen schließt die Zweitliga-Saison dank des Derbyerfolgs bei der KTV Ries sehr erfreulich ab – Spannung kommt allerdings nicht auf, weil beide Riegen ersatzgeschwächt an die Geräte gehen.

In einem durch die Corona-Regeln stark beeinflussten Wettkampf gewinnt Buttenwiesen gegen die KTV Ries klar 69:18 und damit die Vizemeisterschaft in der Zweiten Kunstturn-Bundesliga Süd hinter dem neuen Titelträger TSV Pfuhl.