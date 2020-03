vor 23 Min.

Voll auf Kurs

FCG tankt Luft im Abstiegskampf

Gleich zweimal musste das BOL-Tischtennisteam des FC Gundelfingen am Wochenende an die Tische. Während es bei Spitzenreiter Unterknöringen die erwartete Niederlage gab, zeigte es tags darauf Heimstärke: In der Vorrunde noch 3:9 unterlegen, wurde Siegertshofen diesmal 9:2 besiegt. Es sieht gut aus in Sachen Liga-Erhalt. Durch Siege gegen Buttenwiesen und in Oberndorf verschaffte sich der FCG III Luft im Abstiegskampf der Bezirksklasse C.

Nach dem 0:1 durch M. Ferner/D. Förg gab es in den weiteren Partien nichts mehr zu holen.

M. Ferner/D. Förg und P. Lorenz/F. Mayershofer brachten den FCG in Front. In den Einzeln bauten T. Schuhmair, Ferner, P. Lorenz, Mayershofer und T. Lorenz den Vorsprung auf 7:2 aus. Das vordere Paarkreuz mit Schuhmair und M. Ferner sorgte für den Endstand.

Beim Stand von 0:2 hielten S. Hausmann/E. Lorenz den FCG im Spiel. In den Einzeln drehten die Gastgeber die Partie durch Siege von D. Peichl, P. Wiesmüller, S. Hausmann, W. Stenke und E. Lorenz. Peichl, Hausmann und W. Stenke machten den Heimsieg perfekt.

V. Zähnle/D. Peichl und S. Hausmann/E. Lorenz legten den Grundstein, die Hausherren glichen auf 2:2 aus. Dann gingen alle weiteren Einzel von Zähnle (2), Peichl, Hausmann, P. Wiesmüller, E. Lorenz und W. Stenke an die Gundelfinger.

FCG I – SSV Höchstädt II 7:3. Pascal Mayer und Timo Kamper sorgten mit je drei gewonnenen Einzeln sowie gemeinsam im Doppel für alle FCG-Zähler. (MAYF)

