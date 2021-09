Dillinger Landkreis-Vereine beenden die Corona-Pause

Plus Volleyball-Saisonvorschau: Der TV Dillingen, Lauingen und Gundelfingen stellen wieder etliche Teams.

Die vergangene Volleyball-Saison war im Herbst 2020 abgebrochen worden, noch ehe sie richtig begonnen hatte. Anschließend folgte eine lange Corona-Zwangspause ohne gemeinsames Training. Jetzt steht die Ampel wieder auf Grün und zumindest im Erwachsenenbereich blicken die Landkreisteams aus Dillingen, Lauingen und Gundelfingen halbwegs sorgenfrei nach vorne.