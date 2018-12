Weiter ohne Verlustpunkt

vor 55 Min.

Handball: Gundelfinger BOL-Männer unterstreichen im Topspiel gegen Schwabmünchen ihre starke Verfassung. Jetzt allein an der Spitze auf dem Weg zurück Richtung Landesliga.

Die Gundelfinger BOL-Handballer empfingen den ungeschlagenen Tabellenzweiten aus Schwabmünchen zum Topspiel. Beide Mannschaften hatten sich im bisherigen Saisonverlauf keine Blöße gegeben und waren bis zu diesem Sonntagabend immer als Sieger vom Feld gegangen. Die Spitzenpartie sollte dann auch fast alles bieten, auf was sich die rund 700 Zuschauer der beiden frenetischen Fanlager in der Kreissporthalle gefreut hatten: Spannung, Emotionen, zwei technisch versierte Gegner. Nach 60 Minuten jubelten letztlich Fans und Spieler des TVG über einen 24:18-Heimerfolg.

Dominanter TV Gundelfingen

„Wenn wir heute verlieren, waren die letzten Wochen der harten Arbeit umsonst“, mahnt TVG-Kapitän Bauer vor dem Anpfiff. Der Beginn war zunächst ausgeglichen, ehe der TVG das Tempo an- und vom Ergebnis her etwas davonzog. Bereits früh rückten die Unparteiischen mit überzogenen Zeitstrafen auf beiden Seiten in den Vordergrund und bremsten den Spielfluss. Zur Halbzeit stand es 13:10. In der immer hitziger werdenden Atmosphäre verteilten die Schiedsrichter Zeitstrafen am Fließband und schickten je einen Spieler mit „Rot“ vorzeitig zum Duschen. Dabei begegneten sich beide Teams auf einer sportlich fairen Ebene. In der 48. Minute erzielten die Gäste das 18:21 aus ihrer Sicht. Dies sollte das letzte Tor für sie bleiben, da nun TVG-Keeper Dominik Brucker sein Tor „vernagelte“. Strafwürfe und Tempogegenstöße wurden seine sichere Beute. Im Stile einer Spitzenmannschaft enteilte der TVG bis zum Schlusspfiff. Der Jubel war am Ende groß, die Spieler bildeten zusammen mit den Trommlern eine Traube auf dem Spielfeld. (MSCH)

Beim Tabellendritten der Damen-Landesliga Nord in Rimpar verlor der TVG 23:29. Die TVG-Abwehr arbeitete engagiert, aber nicht immer fehlerfrei. Die platzierten und kraftvollen Würfe waren für Aushilfstorhüterin Verena Wiest, die das dezimierte Team unterstützte, nur schwer zu parieren. Dennoch verlor man nie ganz den Anschluss und lag zur Halbzeit nur vier Tore hinten. Direkt nach Wiederanpfiff schien es zunächst so, als könnte der TVG das Spiel nochmals spannend gestalten. Ein Einbruch mit technischen Fehlern und eine zu passiven Defensivarbeit ließen Rimpar dann aber auf 22:12 davonziehen. In der Folge konnte der Gast nur Ergebniskosmetik betreiben. Abgesehen von der schwachen Zehn-Minuten-Phase zeigte Gundelfingen eine ansehnliche Leistung, auf die es aufzubauen gilt. Einige schöne Kombinationen im Angriff und die Abwehr-Einsatzbereitschaft unterstrichen, dass der TVG die Abstiegsplätze verlassen will und kann. (vmö)

