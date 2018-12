22:24 Uhr

Wiedersehen mit Lubo Lokalsport

Handball: Im letzten Heimspiel des Jahres treffen Wertingens Bezirksliga-Männer auf einen alten Bekannten. TVG-Damen wollen Landesliga-Negativtrend gegen Regensburg stoppen.

TV Gundelfingen: Bei der Bayernliga-Reserve des TSV Friedberg gastieren die TVG-Männer am Samstag (18 Uhr) – und streben dann ihren zehnten Sieg im zehnten BOL-Saisonspiel an. Friedbergs „Zweite“ stieg vergangene Saison mit dem TVG aus der Landesliga ab und vollzog zur neuen Runde einen Umbruch. Junge Spieler sollen sich in der Bezirksoberliga beweisen. Das braucht Zeit, und so steht der TSV mit 7:9 Punkten nur auf Rang sechs. „In der Mannschaft steckt aber viel Potenzial“, warnt TVG-Kreisläufer Nico Ruchti. „Wir müssen ab der ersten Minute hellwach sein und dem Gegner unser Spiel aufzwingen“, gibt TVG-Trainer Michael Hander die Richtung vor.

Nach drei Niederlagen in Folge wollen die Landesliga-Damen am Sonntag (15.15 Uhr) in der heimischen Kreissporthalle gegen den ESV Regensburg II ihre Negativserie beenden. Aktuell harrt Gundelfingen auf dem vorletzten Rang aus. Die Chancen auf die ersehnten Punkte stehen nicht schlecht, die Gäste haben lediglich einen Sieg mehr zu verzeichnen. Ihnen gelang aber ein deutlicher Erfolg gegen Rimpar (26:17), dem sich der TVG trotz guter Leistung vor Wochenfrist mit 23:29 Toren geschlagen geben musste. (MSCH/vmö)

HSG-Männer in Lauingen

HSG Lauingen-Wittislingen: Nach drei Siegen in den jüngsten vier Spielen möchten die BOL-Männer ihren Aufwärtstrend am Sonntag (17 Uhr) in Lauingen gegen Schwabmünchen bestätigen und sich Luft im Abstiegskampf verschaffen. Die Gäste unterlagen zuletzt beim Spitzenspiel in Gundelfingen. Der HSG-Weg zum Erfolg gegen den Favoriten soll über eine starke Defensivleistung führen.

Die in der Bezirksklasse drittplatzierten HSG-Damen I erwarten bereits am Samstag (19.30 Uhr) in Wittislingen den Tabellensechsten Königsbrunn III. Das Vorspiel um 17.30 Uhr gegen Gast Aichach II ist für die Damen II ihr letztes Match im Jahr 2018. (pw/hsg)

Wertingen siegt in Brannenburg

TSV Wertingen: Die weite Anreise bis fast an die österreichische Grenze hat sich für die weibliche Landesliga-A-Jugend gelohnt. Nach spannendem Spiel gewann das Team von Trainer Josef Schwab in Brannenburg 24:23 (11:14). Zur Pause noch drei Tore hinten, raffte sich Wertingen zu einer starken kämpferischen Leistung auf und drehte die Partie in der Endphase trotz Unterzahl. Weiter geht es schon am Sonntag (14 Uhr) daheim gegen den MTV Pfaffenhofen. (rstoll)

Für die Wertinger Männer steht am Samstag der letzte Heimspieltag 2018 auf dem Programm. Gegen Weißenhorn (15.30 Uhr) rechnet sich Coach Tobias Munz für seine Herren II endlich wieder bessere Chancen aus, stehen ihm doch einige Spieler mehr als noch in den vergangenen Wochen zur Verfügung. Mit einem Sieg würde man mit den Gästen gleichziehen. Im Anschluss (17.30 Uhr) empfängt die „Erste“ die Tigers von Augsburg 1871. Mit deren Trainer Lubos Urban treffen sie dabei auf einen alten Bekannten. „Lubo“ war lange Jahre Spieler und Trainer der Wertinger. Die Fuggerstädter streben den sofortigen BOL-Wiederaufstieg an und liegen aktuell auf Rang drei. Trotz der bisher durchwachsenen Saison zeigt sich TSV-Coach Andreas Seitz für das Duell mit „Lubo“ optimistisch.

Das Abendspiel um 19.30 Uhr bestreiten die BOL-Frauen gegen Friedberg. Das Team von Coach Stumpf will dabei den siebten Sieg im zehnten Spiel einfahren. Im Hinspiel gab es einen 24:20-Erfolg, in dessen Folge es für die neu formierte Wertinger Mannschaft immer besser lief. Sie ist jetzt Dritter, die Gäste rangieren im Tabellenkeller auf dem achten Platz. (MIGA)

