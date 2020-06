16:46 Uhr

Zuerst die Hochzeit, dann der Aufstieg für den TSV Wittislingen

Plus Mit lauter Eigengewächsen schaffte der TSV Wittislingen vor 30 Jahren den Sprung in die Bezirksliga. Vor dem entscheidenden 3:2-Sieg beim TSV Wemding führte ein Spieler seine Braut noch zum Traualtar.

Von Günther Herdin

Obwohl sich das Wetter am 10. Juni 1990 kaum beruhigte und es am Nachmittag zu strömenden Regenfällen kam, begleiteten an die 200 Fans des TSV Wittislingen ihre Mannschaft zum letzten Saisonspiel in der A-Klasse Nord beim TSV Wemding. Die Ausgangslage für die Gäste war klar: Ein Punkt würde zur Meisterschaft und dem damit verbundenen Aufstieg in die Bezirksliga genügen. Verfolger Eintracht Landshausen lag zwei Zähler hinter dem Team von Trainer Meinrad Böhm.

Der Coach erwies sich als Glücksgriff

Der TSV-Coach war erst zu Saisonbeginn nach Wittislingen gekommen und erwies sich als Glücksgriff: „Der hat uns damals ganz schön geschliffen, wir waren aber konditionell fit wie noch nie“, lächelt Angreifer Achim Steinhart 30 Jahre nach dem größten Triumph in der Vereinsgeschichte. Das entscheidende Match beim TSV Wemding konnten die Wittislinger nämlich mit 3:2 gewinnen. Doch dazu später mehr.

Drei der ehemaligen Wittislinger Kicker, die 1990 in die Bezirksliga aufgestiegen sind, kommen regelmäßig zu den Heimspielen ihres TSV (von links): Achim Steinhart, Jürgen Wiedemann und Abteilungsleiter Werner Theimer. Bild: Günther Herdin

Für Achim Steinhart hatte an diesem Wochenende etwas ganz anderes Priorität: Am Vortag vor dem Auftritt in Wemding führte er nämlich seine Braut Jutta vor den Traualtar. Bei der anschließenden Hochzeitsfeier mit 300 Gästen in Bachhagel war auch die komplette TSV-Mannschaft anwesend. Die Befürchtungen mancher Fans, dass entsprechend dem Anlass gar mancher Spieler zu tief ins Glas schauen könnte, bestätigten sich allerdings nicht. „Wir haben den gesamten Abend nur Wasser, Spezi oder Apfelsaftschorle getrunken“, erinnern sich Steinharts Teamkollegen Jürgen Wiedemann und Werner Theimer. Letzterer ist inzwischen beim TSV Wittislingen Abteilungsleiter und ergänzt: „Da waren alle sehr diszipliniert.“ Lediglich mit dem Schlaf sei dies so eine Sache gewesen. „Die meisten von uns sind zwischen 3 Uhr und 4 Uhr ins Bett gekommen“, ergänzt Jürgen Wiedemann. Lediglich der Bräutigam war noch länger wach. „Mir haben in dieser Nacht zwei Stunden Schlaf gereicht“, lächelt Achim Steinhart.

Torhüter Rubert Schädle sorgte mit seinen Paraden im entscheidenden Spiel beim TSV Wemding dafür, dass am Ende ein 3:2-Erfolg herausgesprungen ist. Hier pariert er einen Schuss des heimischen Stürmers Heiko Knoblich. Bild: Repro Herdin

Dass er trotz vorangegangener Hochzeit beim Spiel in Wemding mit auflief, stand für den damals 27-jährigen Angreifer nie zur Diskussion. Wovon die Mannschaft letztlich dann auch profitierte. Als die Hausherren den 1:0-Führungstreffer der Wittislinger durch Roland Rieger (13.) elf Minuten später durch ihren Torjäger Heiko Knoblich egalisierten, stand das Spiel auf der Kippe. Da kam der erneute Führungstreffer durch Achim Steinhart vier Minuten vor dem Pausenpfiff genau zum richtigen Zeitpunkt. Die Gastgeber, für die es nur noch um die Goldene Ananas ging, gaben nicht auf und verlangtem dem Tabellenführer alles ab. Erneut konnt Knoblich ausgleichen (55.), doch dann schlug Steinharts kongenialer Sturmpartner Jürgen Wiedemann zu und markierte in der 67. Minute den 3:2-Siegtreffer. In der Schlussphase mussten die Wittislinger nochmals zittern, als Norbert Oberfrank die Rote Karte sah. „Zum Glück für uns haben dann aber auch die Wemdinger einen Spieler durch Platzverweis verloren“, war Werner Theimer froh, dass der personelle Gleichstand relativ schnell wieder hergestellt war.

Der damalige Bürgermeister Reinhold Sing.

Bürgermeister Reinhold Sing gehörte zu den ersten Gratulanten

Als dann auf der Robertshöhe in Wemding endlich der Schlusspfiff erfolgte, gehörte der mitgereiste Bürgermeister Reinhold Sing zu den ersten Gratulanten auf dem Platz. Sing gratulierte aber auch im Namen des TSV Wittislingen, schließlich war er damals gleichzeitig auch Vorsitzender beim Sportverein. Zu Hause in der Dorfgaststätte „Bayerischer Hof“ angekommen, wurde die Stimmung unter den Spielern, Verantwortlichen und Anhängern von Stunde zu Stunde immer besser. Lediglich bei Achim Steinhart hat es mit dem Feiern nicht mehr ganz so funktioniert. Der Hochzeiter vom Vortag hatte einiges an Schlaf nachzuholen und schlich sich so langsam zu seiner Jutta nach Hause.

Ein Grund, dass der TSV Wittislingen vor 30 Jahren so eine starke Mannschaft hatte, war die gute Kameradschaft innerhalb des Teams. „Wir waren einfach ein verschworener Haufen“, betont Jürgen Wiedemann. Auch die Tatsache, dass im TSV-Team ausschließlich Eigengewächse zum Zug kamen, trug zum Höhenflug bei. Und mit Rubert Schädle und Anton Schmid, der beim FC Lauingen einige Jahre lang Landesligaerfahrung sammeln konnte, gaben zwei Routiniers der jungen Mannschaft den notwendigen Halt.

Werner Theimer war mit damals 21 Jahren jüngster Spieler in einem Team, das sich im ersten Bezirksliga-Jahr mit Platz zehn vorzeitig den Klassenerhalt sichern konnte. Ein Jahr später lief es allerdings nicht mehr so gut: Der Dillinger Meinrad Böhm hatte die Wittislinger als Trainer verlassen, unter Nachfolger Adolf Egginger gelangen dann lediglich zwei Siege und sechs Unentschieden. Mit den daraus resultierenden zehn Punkten war die spielstarke Klasse freilich nicht zu halten. Die Erinnerungen an eine schöne Zeit aber sind in Wittislingen geblieben.

So haben sie gespielt

TSV Wittislingen: Rubert Schädle, Ulrich Würth, Michael Beß, Achim Steinhart, Jürgen Brenner, Roland Rieger, Norbert Oberfrank, Roland Selzle, Jürgen Wiedemann, Anton Schmid, Werner Theimer (Michael Langer, Ulrich Wengert)

Tore: 0:1 Roland Rieger (15.), 1:1 Knoblich (24.), 1:2 Achim Steinhart (39.), 2:2 Knoblich (55.), 2:3 Jürgen Wiedemann (67.) –Schiedsrichter: Zischler (Treuchtlingen) – Bes. Vorkommnisse: Rote Karten für Oberfrank (80./Wittislingen) und Hönle (84./Wemding) – Zuschauer: 300

Serie: Spiele, die man nicht vergisst (14). Das Corona-Virus hat den Fußballsport in den Amateurklassen lahmgelegt. Was vorerst bleibt für die Fans, sind Erinnerungen an unvergessliche Begegnungen. Nicht nur auf internationaler und nationaler Ebene, sondern auch im lokalen Raum. In dieser Serie blicken wir auf herausragende Partien von regionalen Teams, heute des TSV Wittislingen, zurück.





