Gundelfingen

vor 52 Min.

Von Sprint-WM bis Ironman: Triathletin Daniela Unger räumt diese Saison ab

Plus Die Gundelfingerin Daniela Unger vom TV Lauingen blickt auf das Jahr "voller Dankbarkeit auf großartige Momente zurück". Die sportliche Jahresbilanz einer "Ruhelosen".

„Ich habe jetzt erst mal einige Zeit gebraucht, um mental all die Erlebnisse der letzten Monate zu verarbeiten“ – einige Wochen nach der Teilnahme an der Ironman World Championship auf Hawaii reflektiert Daniela Unger ihre Triathlon-Saison und sagt: „Im Laufe des Jahres hat sich einiges ergeben, dass nicht planbar war.“

Triathletin Daniela Unger vom TV Lauingen startet in Italien in die Saison

Los ging die Saison für die Gundelfinger Ausdauersportlerin im Mai mit der Teilnahme an der „Ironman 70.3“ auf der Mitteldistanz in Jesolo/ Italien. Dort wurde ihr dank eines hervorragenden zweiten Platzes im Feld von über 80 Teilnehmerinnen ihrer Altersklasse einer der beiden Qualiplätze für die WM im August in Lahti/Finnland, zugesprochen. Allerdings hatte die Sportlerin des TV Lauingen bereits eine Woche vorher die Langdistanz in Kalmar/Südschweden geplant, für die sie sich schon zu Jahresbeginn angemeldet hatte. Lange war sich Daniela Unger nicht sicher, ob sie beide Wettkämpfe mit nur einer Woche Abstand absolvieren würde.

