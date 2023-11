Ausdauersport

Ein Vierteljahrhundert Lauinger Dreikönigslauf

Der Dreikönigslauf in Lauingen ist immer auch nach einem Vierteljahrhundert eine Sport- und Spaßveranstaltung. Egal ob Nebel, Kaiserwetter, Blitzeis, Eiseskälte (wie 2017 auf dem Bild), Matsch oder Schnee, dabei sein ist alles.

Von Hans Gusbeth

Ausdauersport: Startschuss am 6. Januar am Auwaldstadion in Lauingen. Triathlon und Langstreckenschwimmen folgen im Sommer.

Ob mit Blitzeis, Schneewalzen, Matsch oder Kaiserwetter – der Dreikönigslauf des TV Lauingen ist seit nunmehr 25 Jahren Jahresauftakt der Sportveranstaltungen im Landkreis. Zwar gab es davor schon einmal zwei Silvesterläufe, aber etabliert hat sich die Veranstaltung der Triathleten, die jeweils am Dreikönigstag also Samstag, dem 6. Januar, rund um den Auwaldsee stattfindet. Für den Jubiläumslauf 2024 spurteten bereits über 70 Hobbysportler zur Online-Anmeldung, darunter auch Firmenteams. Viele Firmen laufen in Lauingen mit Darüber freut sich Triathlon-Chef Erich Gruber besonders, denn „Dreikönigslauf oder Triathlon“ würden auch als Firmensport immer beliebter. 2023 hatten exakt 444 Starter teilgenommen. Wie in jedem Jahr kann aus drei Strecken gewählt werden: fünf und zehn Kilometer sowie ein Halbmarathon. Schwimmen im Lauinger Auwaldsee Auch der Termin für den 18. VR-Triathlon steht inzwischen fest: 15./16. Juni 2024. Für diesen Ausdauer-Wettbewerb haben auch schon bereits über 40 Sportlerinnen und Sportler für Volkstriathlon, Kurzdistanz und Mitteldistanz ihr Kommen angemeldet. Neu ist am Samstag, 15. Juni, das Langstreckenschwimmen. Es ersetzt die bis dato stattfindende Veranstaltung der Regionalliga Süd. „Wir wollen mal was Neues ausprobieren und die Sportbegeisterten etwas herausfordern“, betont TVL-Abteilungsleiter Gruber. Es wird eine Langdistanz über drei Kilometer mit vier Runden zu 750 Meter und eine Kurzdistanz mit zwei Runden über 750 Meter im Auwaldsee geben. Infos und Anmeldung im Internet unter: triathlon.tvl.de

