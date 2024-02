Durchwachsene Bilanz eines Dillinger Heimspieltages

Badminton: Regionalligist TV Dillingen verliert Kellerduell, punktet aber gegen Nürnberg.

Mit einer Niederlage und einem Remis steckt Badminton-Regionalligist TV Dillingen weiterhin im Tabellenkeller fest. Das Heimspiel-Wochenende begann mit einer Hiobsbotschaft. Neben Michael Teuber (Kreuzbandriss) und Marc Schwenger, Robin Fiedler (beide beruflicher Auslandsaufenthalt) fiel auch Florian Waffler (Entzündung in der Achillessehne) aus. Damit war der TVD zweimal nur Außenseiter in eigener Halle.

Der Start gegen Landshut jedoch war furios. Das erste Herrendoppel Florian Berchtenbreiter/Tobias Güttinger und das Damendoppel Johann Reinhardt/Annika Oliwa punkteten in zwei starken Sätzen. Auch das neuformierte zweite Herrendoppel Moritz Herkner/Steffen Kleinle kam gut ins Spiel, mussten sich jedoch in drei Sätzen beugen. Das Mixed Florian Berchtenbreiter/Annika Oliwa siegte mit einer soliden Leistung locker. Jetzt kam es auf die Einzel an. Und da lief nichts zusammen. Tobias Güttinger, Moritz Herkner und Steffen Kleinle sowie die Dame Johanna Reinhardt verloren zum 3:5-Gesamtendstand.

Dillinger Remis beim zweiten Heimspiel in der Kneipp-Halle

Auch am Sonntag entschieden Florian Berchtenbreiter/Tobias Güttinger ihr Herrendoppel souverän für sich. Moritz Herkner/Thomas Roller und das Damendoppel Johanna Reinhardt/Annika Oliwa gabens sich jedoch nach hartem Kampf geschlagen. Das Herreneinzel von Tobi Güttinger und das Dameneinzel von Johanna Reinhardt gingen an die Gäste, wodurch Nürnberg bereits 4:1 in Führung lag. Sowohl Florian Berchtenbreiter wie auch Moritz Herkner gewannen jedoch mit starken Auftritten ihre Einzel zum 3:4-Zwischenstand.

76 Bilder Dillingen holt ersatzgeschwächt noch einen Punkt Foto: Karl Aumiller

In der Begrüßung von Abteilungsleiter Michael Kürzeder als Geheimwaffe angekündigte Thomas Roller entpuppte sich im Mixed zusammen mit Annika Oliwa als Dillingens Retter. Das TVD-Duo sicherte den Donaustädtern den sehr wichtigen 4:4-Punkt im Abstiegskampf. Mitte März geht es in Niederwürschnitz und Leipzig für die Dillinger auf weite Auswärtsfahrten nach Sachsen.