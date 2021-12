Badminton

vor 1 Min.

Dillinger Erfolgserlebnisse im Frankenland

Plus Badminton: Dem Auswärtssieg gegen Marktheidenfeld folgt für Regionalligist Dillingen ein weiteres 6:2 in Nürnberg. „Die Mannschaft hat sich super verkauft – den vielen Ausfällen zum Trotz“, lobt ein TVD-Offizieller.

Von Günther Hödl und Robin Fiedler

„Alle unsere Aktiven haben die Corona-Vorschriften erfüllt, kein Problem“, sagt stellvertretender Abteilungsleiter Wolfgang Berchtenbreiter mit Blick auf den Auswärtsspieltag seines TV Dillingen. Während auf Ebene des Bayerischen Badminton-Verbands alle Spiele von der Bayernliga abwärts zumindest bis Jahresende abgesagt sind, wurde am Wochenende in der Regionalliga Südost aufgeschlagen. Die Nordschwaben traten dabei zweimal in Franken an. Dem 6:2-Sieg am Samstag beim TSV Marktheidenfeld II folgte am Sonntag ein 6:2 beim ESV Flügelrad Nürnberg.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen