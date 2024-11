Sie sind seit vielen Jahren große Stützen im Verein

Um einen Sportverein am Laufen zu halten, müssen viele Rädchen ineinandergreifen. Dieses wurde beim diesjährigen Bezirksehrenamtstag des Bayerischen Fußball-Verbandes (BFV) von alles Festrednern immer wieder betont. Ob Jugendbetreuer, Theken- und Reinigungsdienste, Handwerker, Platzwarte, Trainerinnen, Trainer, Stadionsprecher, Pressewarte, Kassierer, Trikotwäscherin, Vorsitzende oder Abteilungsleiter – die Auflistung der ehrenamtlichen Tätigkeiten der insgesamt 51 Personen aus den drei schwäbischen Fußball-Kreisen Allgäu, Augsburg und Donau wollte beim Festakt im Forum der Firma ROMA in Burgau fast kein Ende nehmen. Mit einer jeweiligen persönlichen Laudatio wurden die geladenen Vereinsvertreterrinnen - und Vertreter entsprechend geehrt und erhielten als Dank für ihr unentgeltliches Wirken bei der DFB-Sonderehrung eine Uhr mit Urkunde.

Als Mutter oft am Spielfeldrand

Wie zum Beispiel Ulrike Binswanger. Immer wenn ihr Sohn Christian für den TSV Unterhürheim das Fußball-Trikot überstreift, dann steht die Mutter am Spielfeldrand und drückt ihrem Filius sowie der gesamten Mannschaft fest die Daumen. Die 59-Jährige, die als Teilzeitkraft im Sekretariat der Pfarrei arbeitet, ist seit Jahrzehnten eine große Stütze für den Verein aus der Großgemeinde Buttenwiesen. Von 2006 bis 2021 war sie 2. Vorsitzende, zuvor Beisitzerin und ist heute noch als Spartenleiterin für Gymnastik und Nordic Walking aktiv. Vor allem das wöchentliche Kinderturnen mit den Kleinsten im Verein bereitet ihr große Freude: „Wenn Kinderaugen leuchten, dann ist dies für mich immer etwas ganz Besonderes“, denkt die langjährige TSV-Funktionärin noch lange nicht ans Aufhören. Selbst hält sich Ulrike Binswanger jeden Mittwoch beim Nordic Walking fit. Mit einer Gruppe von circa zehn Leuten geht es dann hinein ins Donauried oder man läuft durch das Zusamtal.

Der TSV Unterthürheim, so Binswanger, sei kein Verein, bei dem jede Abteilung ihr eigenes Süppchen kocht. „Bei uns gehört alles zusammen“, schätzt sie das familiäre Umfeld, für das sie in ihrem Ehrenamt selbst viel beigetragen hat. Wie viele Kuchen sie für Vereinsveranstaltungen wie Weihnachtsfeiern, Faschingsbälle, oder Jugendturniere schon gebacken oder Salate zubereitet und angemacht hat, kann sie nicht genau einschätzen. Es waren jedenfalls viele. Was Ulrike Binswanger besonders gut kann, ist das Organisieren, wie sie selbst betont. Mit ein Höhepunkt in ihrer Vereinsarbeit sei das Fest zum 90-jährigen Jubiläum im Jahr 2010 gewesen. Da habe sie ihr Organisationstalent voll mit einbringen können. Auch bei den Vorbereitungen zur 100-Jahr-Feier war sie voll mit eingebunden. Doch dann kam Corona, sodass die große Party insgesamt gleich dreimal abgesagt werden musste. „Zwei Jahre Arbeit waren für die Katz“, blickt Binswanger zurück. Entmutigt hat dies die Unterthürheimerin freilich nicht, weiter beim TSV mit anzupacken. An eine 110-Jahr-Feier denkt sie allerdings noch nicht. Vielmehr an weitere Termine beim Kinderturnen, an Nordic-Walking-Läufe und an Fußballspiele, bei denen sie als Zuschauerin am Spielfeldrand zur leidenschaftlichen Anhängerin der TSV-Kicker wird.

Für den Bezirks-Ehrenamtsbeauftragen Günther Brenner aus Jettingen-Scheppach hatte die Veranstaltung in Burgau etwas ganz Besonderes: „Es ist heute das erste Mal, das wir so ein Ereignis in Räumlichkeiten eines schwäbischen Unternehmens durchführen können“, richtete er Dankesworte an den Hauseigentümer Roland Thoma und ROMA-Marketingleiter Tobias Löhner, der das Unternehmen für Licht- und Sonnenschutzsysteme in einem kurzen Vortrag skizzierte und dabei das Miteinander der Firma nach dem Hochwasser Anfang Juni in den Vordergrund stellte, als Produktionshallen überschwemmt waren und diese vom gesamten Firmen-Personal vom Wasser befreit werden musste. Auch Burgaus Bürgermeister Martin Brenner ging bei seinem Grußwort auf dieses Ereignis ein, und lobte die zahlreichen Einsatzkräfte und freiwilligen Helfer, die man zum Glück auch bei den Sportvereinen vorfinde. Wer ein Ehrenamt in einem Verein ausführe, für den solle dies „eine Ehre und kein Amt“ sein, appellierte er an die Anwesenden, sich weiter für die Gesellschaft einzusetzen.

Und der Vorsitzende des Bayerischen Landessportverbandes (BLSV) im Kreis Günzburg, Philipp Rauner, merkte an, dass es nicht eine Selbstverständlichkeit sei, wenn bei einem Besuch eines Fußballspiels am Sonntagnachmittag immer alles rund läuft. Dass dies aber in den meisten Fällen fast immer funktioniere, „dazu tragen sie bei“, dankte er den Vereinsvertretern. Für viele der Anwesenden, so Andreas Steinbacher von der Sparkasse Schwaben-Bodensee, sei der Fußball weit mehr als ein „profanes Hobby“, sondern eine „ große Leidenschaft“. Auch deshalb werde die Sparkasse den Bezirksehrenamtstag finanziell weiter unterstützen.

„Kindheit so schön gemacht“

Als Festredner trat Schwabens Bezirkstagspräsident Martin Sailer, gleichzeitig auch Augsburger Landrat, ans Rednerpult und wusste die Zuhörerinnen und Zuhörer mitzunehmen. Er erinnerte an seine eigene Zeit als junger Kicker beim SSV Anhausen und berichtete vom damaligen Platzwart, der nicht nur die Plätze gemäht, sondern auch immer wieder vor jedem Spiel die Linien neu gezogen habe. „Ich hatte den Eindruck, dass dieser Mann Tag und Nacht für uns unterwegs war“. Das Fußballspielen, so Sailer, habe ihm seine Kindheit „so schön gemacht“ und ergänzte: In dieser Zeit habe ich viel fürs Leben gelernt“. Die vielen Ehrenamtlichen in der Gesellschaft seien es, die nach Ansicht des Bezirkstagspräsidenten den Menschen im Alltag eine gewisse Struktur geben, auch in den Sportvereinen. Abschließend wünschte sich Sailer, dass die Anwesenden nicht nach Wilhelm Busch handeln, der in einem Gedicht scherzhaft meint: Willst du froh und glücklich leben, lass keine Ehrenamt dir geben. Willst du nicht zu früh ins Grab, lehne jedes Amt gleich ab.“

Dass der Fußballsport von Menschen an der Basis lebe und nicht nur von „spektakulären Szenen in den Bundesligastadien“, das stellte die BFV-Bezirksvorsitzende Sabrina Hüttmann fest und gab dabei ihrer Hoffnung Ausdruck, dass all die Dinge, welche die geladenen Gäste in Burgau seit Jahren in den Vereinen verkörpern, auch eine „Inspiration“ für die nächsten Generationen sei. Bezirksehrenamtsbeauftragter Günther Brenner bezeichnete eingangs „das Ehrenamt als keine Arbeit, die nicht bezahlt wird, sondern als Arbeit, die unbezahlbar ist“. Neben DFB-Uhr, Urkunde und einem leckeren Essen erhielten die 51 Vereinsvertreter (20 aus dem Kreis Donau, 18 Kreis Allgäu, 14 Kreis Augsburg) als Anerkennung für ihr Engagement je zwei Eintrittskarten für das kommende Bundesligaspiel zwischen dem FC Augsburg und dem VfL Bochum am Samstag.

Die Geehrten aus dem Fußball-Kreis Donau

Für die Sonderehrung des Bayerischen Fußball-Verbandes wurden aus den Fußball-Kreis Donau folgende Frauen und Männer von Vereinen, die seit mindestens 10 (Frauen) oder 15 Jahren (Männer) ein Ehrenamt bekleiden, ins ROMA-Forum nach Burgau eingeladen und dort ausgezeichnet:

Landkreis Dillingen: Johannes Waldenmaier (FC Gundelfingen/Juniorentrainer), Elisabeth Sturm (SV Aislingen/Öffentlichkeitsarbeit), Ulrike Binswanger (TSV Unterthürheim/2. Vorsitzende), Achim Forster, (SSV Neumünster/Unterschöneberg (Ex-Vorsitzender/Bewirtung)

Landkreis Donau-Ries: Helmut Zastrow (FC Marxheim-Gansheim/Abteilungsleiter), Manfred Seitz (FC Mertingen/Platzwart, Ex-Abteilungsleiter), Michael Böhm (SC Nähermemmingen-Baldingen/ Kassierer), Hubert Buchart (SV Eggelstetten/Fußball-Abteilungsleiter), Marco Bibl (FSV Reimlingen/Vorstand Sponsoring, Anlagen), Markus Grandy (SV Amerdingen/Jugendleiter Kleinfeld), Dieter Leinauer (SV Wörnitzstein-Berg/Leiter Seniorenfußball), Willi Schönamsgruber (SG Alerheim/Platzwart), Katrin Aschenmeier (SG Alerheim/3. Vorsitzende).

Landkreis Günzburg: Herbert Holdenrieder (SpVgg Wiesenbach/Abteilungsleiter Fußball), Clemens Geiber (SpVgg Glöttweng-Landensberg/Beisitzer), Michael Oberhoffner (SV Mindelzell/Platzwart und Beisitzer), Gerhard Holzbock (VfR Jettingen/Helfer und Ex-Trainer), Yvonne Hahn (VfR Jettingen/Jugendtrainerin), Bianca Stark (SV Unterknöringen/Abteilungsleiterin).