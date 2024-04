Bachhagel und Villenbach weiter in den Top 3

Untere Fußball-Ligen: Die SpVgg Bachtal und der SV Villenbach feiern in der Kreisklasse West II 4:0-Heimerfolge. Später SVA-Jubel in Reisensburg. Bissingen remisiert beim Nord-I-Ersten.

Einen ungefährdeten 4:0-Heimsieg feierte die SpVgg Bachtal gegen eine ersatzgeschwächte SG Bächingen/Medlingen am Ostermontag und behauptet sich damit in den Top 3 der Fußball-Kreisklasse West II. Ebenfalls 4:0 war der SV Villenbach nach Toren von Christoph Thoma, Alexander Berchtenbreiter, Marcus Illmer und Lukas Filbrich auf eigenem Platz gegen die SG aus Röfingen und Konzenberg erfolgreich und ist damit punktgleich mit den Syrgensteinern. Tabellenführer Burgau siegte 5:2 in Wasserburg.

Kreisklasse West II

Bachtal – Bächingen/FCM 4:0

Die Bachtaler übernahmen früh das Kommando. Nach einer Flanke von Valentin Schäffler stand Steffen Schießle goldrichtig und traf zur Heimführung. Die größte SG-Möglichkeit vereitelte Schäffler nach der Pause glänzend. In der Schlussphase erhöhte die SpVgg den Druck: Zunächst veredelte Martin Lukschnat einen Angriff über links zum 2:0. Danach gelang Patrick Mair ein Traumtor in den Winkel. Den 4:0-Schlusspunkt unter die einseitige Begegnung setze erneut Lukschnat, als er nach einer Flanke von rechts eiskalt vollstreckte. (CHRIS)

Reisensburg – Aislingen 0:1

„Sieg in letzter Sekunde“ hieß es für die Aislinger bei diesem Nachholspiel. Bis zur 70. Minute war wenig geboten, beide Teams konnten nur je eine Torchance verzeichnen. Erst jetzt wurde der beidseitige Siegeswille größer. Der erlösende Treffer sollte allerdings erst in der Nachspielzeit fallen: Nach einem Freistoß von Stefan Stark funkte zunächst der gegnerische Keeper dazwischen, ehe sich Aislingens Kapitän Daniel Sailer ein Herz fasste und das Leder über die Torlinie manövrierte – 0:1. Dies machte die Schlussminuten spannend, da die heimische Elf noch den Ausgleich wollte. Mit dem erlösenden Schlusspfiff war das Ostergeschenk für Aislingen dann aber eingetütet. (EST)

Kreisklasse Nord I

Monheim – Bissingen 2:2

Der 1:6-Pleite vom Samstag beim Zweiten der KK-Nord I in Mauren ließen die Kesseltaler eine Trotzreaktion samt dem sehr respektablen Remis bei Spitzenreiter Monheim folgen. Nach dem 1:0 per Foulelfmeter von Luca Keppler (46.) hatte Bissingen die richtige Antwort parat: Auf Vorlage von Sebastian Kommer erzielte Josef Ebermayer den Ausgleich (55.). Fünf Minuten später lag Monheim aber wieder in Front, D. Franz hatte getroffen. Kurz vor Schluss belohnte Jörg Hämmerle sein kampfstarkes Team mit dem 2:2. (WM)

Kreisklasse Nord II

In der einzigen Montag-Partie mit Landkreis-Beteiligung rang hier der TSV Binswangen daheim Gast Donaumünster-Erlingshofen ein 1:1-Remis ab. Die Gästeführung aus der ersten Hälfte glich Kevin Oberfrank (58.) aus.

A-Klasse West II

Während am Ostermontag die SG Zusamzell 1:4 bei Offingen II unterlag, fügte der FC Lauingen II dem TSV Haunsheim die zweiten Heimniederlage am langen Wochenende zu.

Haunsheim – FC Lauingen II 1:2

Die Hausherren zeigten ein anderes Gesicht wie noch Ostersamstag beim 1:5 gegen Glött II und gingen verdient in Führung: Kapitän Marvin Nieke schraubte sich hoch und köpfte zur Führung ein (23.). Dannach vergaben Marc Garmatter und Florian Hommel zwei „Hundertprozentige“. Mit dem Halbzeitpfiff glich Jetmir Sopjani für Lauingen aus. Nach dem Wechsel scheiterte Haunsheims Routinier Hugo Mödinger mit einem Foulelfmeter. Der TSV drückte weiter, doch der Abschluss von Mödinger aus acht Metern geriet zu hoch und nach Phams Sololauf verhinderte der Pfosten das 2:1. So kam es, wie es kommen musste: Einen gut ausgespielten Konter über den eingewechselten Schachner vollendete erneut Sopjani – 1:2. (KRY)

A-Klasse West III

Drei Spiel mit Landkreis-Beteiligung standen am Ostermontag in der AK-West III auf dem Programm. Siegreich war dabei Zusamaltheim. Beim 5:0 gegen Gast SpVgg Brachstadt-O. war Luca Krüger dreifacher Torschütze. Die beiden restlichen Treffer markierten Daniel Reiser und Markus Reiter. Osterbuch verlor 0:2 beim FC Mertingen II, Kicklingen-F. II mit 1:2 beim TSV Bäumenheim. (dz)