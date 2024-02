Fußball

18:00 Uhr

Bald gibt es einen neuen Donau-Kreisspielleiter

Plus Fußball: Die wichtige Personalie der Beck-Nachfolge steht kurz vor dem Abschluss. Am Mittwoch gibt es eine Video-Konfrenz mit den Vereinen.

Als Ende September des vergangenen Jahres Wolfgang Beck ( Wechingen) überraschend sein Amt als Kreisspielleiter im Fußball-Kreis Donau zur Verfügung stellte, standen die Vereine, die vom 53-Jährigen betreut wurden, plötzlich ohne Ansprechpartner da – etwa die Klubs der Kreisligen Nord und West. Mit Interimslösungen wurde der Spielbetrieb fortgesetzt. Bezirksspielleiter Matthias Lingg (Immenstadt) kümmert sich seitdem um die Kreisliga Nord, der Krumbacher Fatih Kayan betreut kommissarisch die Klubs der KL West. Inzwischen zeichnet sich jedoch ab, dass noch vor Fortsetzung der Punktspiele in der Frühjahrsrunde ein neuer Kreisspielleiter präsentiert werden kann.

Bezirksvorsitzende Sabrina Hüttmann hat eine Lösung. Foto: Karl Aumiller

Dies deutete jedenfalls die Bezirksvorsitzende Sabrina Hüttmann aus Welden gegenüber unserer Zeitung an. Wer Nachfolgerin oder Nachfolger für Wolfgang Beck werden könnte, das mochte Hüttmann aber noch nicht verraten: „Erst wenn alles in trockenen Tüchern ist, geben wir diese Personalie bekannt.“. Gemeinsam mit Bezirksspielleiter Lingg habe sie in den vergangenen Monaten nach einer Neubesetzung auf der Position eines Kreisspielleiters Ausschau gehalten und dabei immer wieder einen ganz bestimmten Kandidaten im Visier gehabt. Sie sei zuversichtlich, dass es in den kommenden Tagen eine finale Zusage gibt.

