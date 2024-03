Bei Gundelfingens U23 liegt der volle Fokus auf der Defensive

Plus Fußball-Frühjahrscheck: Mit einem dünnen Kader startet die U 23 des FC Gundelfingen aus der Winterpause. In der Vorbereitung blieben die grün-weißen Bezirksligisten sieglos.

Die Vorbereitung ist bei der U 23 des FC Gundelfingen weitgehend abgeschlossen, mit dem Nachholspiel beim VfR Jettingen beginnt am kommenden Sonntag wieder der Alltag in der Fußball-Bezirksliga Nord. Wie fit die Grün-Weißen für die Frühjahrsrunde sind, versucht der Frühjahrscheck der DZ/WZ zu beantworten.

Mit 21 Punkten aus 17 Punkten liegen die FCG-Fohlen im Soll, der Vorsprung auf die Abstiegszone beträgt vier Zähler. Nach anfänglichen Problemen hatten sich die Gundelfinger im Spätsommer insbesondere in der Defensive stabilisiert.