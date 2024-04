Das Remis tut Wortelstetten gut

Fußball-Kreisklassen: Bis kurz vor Ende führt der Nord-II-Vorletzte beim FC Donauried sogar. Schretzheims Aufstiegshoffnungen erhalten in Wertingen einen Dämpfer.

Einen wichtigen Teilerfolg im Kampf um den Ligaerhalt schaffte der SV Wortelstetten am Ostersamstag in der Fußball-Kreisklasse Nord II mit dem Remis beim Tabellensechsten FC Donauried in Blindheim.

Kreisklasse Nord II

FC Donauried – Wortelstetten 2:2

Florian Waller (1:0, 35.) und Kushtrim Berisha (1:1, 45.+1) trafen zum 1:1-Pausenstand. Der Vorletzte ging per Strafstoß durch Maik Buchele sogar in Führung (68.). In der 86. Minute rettet Martin Stangl mit dem 2:2 einen Punkt für seinen FCD. (dz)

Ehingen-O. – Oberndorf 3:0

Der VfB Oberndorf war zu Beginn der erwartet schwere Gegner für den Tabellenführer. Kompakt stehend, ließ die Gästeabwehr zunächst wenig zu und so entwickelte sich die Partie für den Spitzenreiter eine zähe Angelegenheit. In der 32. Minute entwischte SVE-Coach Reinhold Armbrust und hob den Ball gefühlvoll über den Keeper zur Führung ins Gästetor. Danach war Ehingen am Drücker und Armbrust legte kurz vor der Pause das 2:0 nach. In der 80. Minute musste Ehingens Schlussmann Julian Grohall zweimal sein ganzes Können aufbieten, um den Anschlusstreffer zu verhindern. Aus spitzem Winkel gelang Michael Kottmair in der Nachspielzeit das 3:0. (murai)

Wertingen II – Schretzheim 2:1

Im ersten Durchgang kam der Gast aus Schretzheim überhaupt nicht in die Partie. Die TSV-Reserve war von Beginn an bissig in den Zweikämpfen und meldete selbst Ambitionen an, das Spiel gegen die Ex-Coaches Christoph Kehrle und Fabian Knötzinger zu gewinnen. Zur Pause führte Wertingen II durch das Tor von Dominik Wörle verdientermaßen 1:0 (13.). In der 53. Minute erhöhte Wörle auf 2:0. Jetzt steigerte sich der BCS deutlich, doch entweder war TSV-Schlussmann Pfänder zur Stelle oder die Chancen wurden nicht zu Ende gespielt. Zu spät fiel Schretzheims Anschlusstor durch Martin Schromm (79.). Ein 2:2 verhinderte Simon Pfänder. (THMI/MÜDA)

Altisheim-L. – Unterthürheim 0:1

Gast Unterthürheim war von Beginn an das bestimmende Team und ging folgerichtig nach einer Binswanger-Ecke durch Christoph Wirths wuchtigem Kopfball in Führung. Alexander Drexler und Nico Mairshofer ließen weitere Chancen liegen. Auch nach dem Wechsel kontrollierte der TSV die Partie. Eine Zeitstrafe gegen David Lacher überstand man unbeschadet. Erst in der Schlussviertelstunde wurde Altisheim bei Freistößen gefährlich. Keeper Niki Enzler rettete mit zwei starken Paraden den so wichtigen Auswärtssieg. (tsvu)

Donaualtheim – Binswangen 1:0

Wieder einmal konnten die Hausherren im ersten Spielabschnitt jubeln. Nach Freistoß von J. Kreuzinger legte Minnich auf Kratzer ab, der den Pass in die Schnittstelle spielte, bevor Reiter nach gekonnter Mitnahme ins lange Eck verwandelte (16.). Die nun dominierenden Gäste fanden in SVD-Keeper Sturm ihren Meister. Donaualtheim ließ sich nach der Pause nicht von der teilweise übertriebenen Binswanger Härte der verunsichern und lieferte eine beherzte Defensivleistung ab. Die Belohnung war der erste Saisonsieg, der den Abstiegskampf deutlich spannender gestalten sollte. (RETH)

Kreisklasse Nord I

Mauren – Bissingen 6:1

Gegen eine klar überlegene Heimelf verlor Bissingen am Ostersamstag verdient. Matthias Pickel (18.) und Manuel Schreitmüller (28.) erzielten die Treffer nach Flanken per Kopf zum 2:0-Pausenstand. Auf der Gegenseite wurde ein Schuss von Sebastian Kommer gerade noch geblockt (39.). Auch in der zweiten Halbzeit sahen die Zuschauer in dieser Partie der KK Nord II dominante Hausherren. Sven Schreitmüller per Foulelfmeter (48.), Matthias Pickel (57.), Markus Schmidt (67.) und Manuel Schreitmüller (89.) erhöhten. Das zwischenzeitlich 5:1 durch Bissingens Josef Ebermayer war nur noch Ergebniskosmetik. (WM)

Kreisklasse West II

Weisingen – Neumünster-U. 0:1

In einem intensiv geführten Spiel behielt der sehr gute Schiedsrichter Markus Reschnauer am Ostersamstag stets den Überblick und pfiff folgerichtig keinen Strafstoß für Neumünster nach 20 Minuten. Dass es zur Halbzeit torlos blieb, war der schlechten FCW-Chancenverwertung sowie Torhüter Tobias Duderstadt zu verdanken. Nach dem Wechsel wurden die Gäste stärker. Es bedurfte aber eines Sonntagsschusses von Christian Wink, der via Innenpfosten und Kreuzeck das goldene Tor erzielte (70.). Auf der Gegenseite verhinderte der wenig geprüfte Michael Reißner in der Nachspielzeit den möglichen Ausgleich beim Schuss von Manuel Fischer. Weisingen wartet somit weiterhin auf den ersten Heimdreier. (DUT)