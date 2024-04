Dillingen hat den direkten Abstieg abgewendet

Badminton: Das 6:2 gegen den direkten Konkurrenten Landshut sollte dem TV Dillingen reichen.

Mit einem 6:2-Heimsieg gegen Neusatz zogen die Dillinger Badminton-Spieler in der Tabelle der Regionalliga Südost an Landshut vorbeiziehen. Die zu hohe 1:7-Niederlage im zweiten Heimspiel gegen Diedorf/ Haunstetten konnte somit die gute Laune der Donaustädter nicht trüben. Der direkte Abstieg ist abgewendet.

Das erste Herrendoppel Florian Berchtenbreiter/Florian Waffler startete gegen Abstiegskonkurrent Landshut etwas nervös und verlor den ersten Satz. Danach kam das Duo aber immer besser ins Spiel und gewann den zweiten und dritten Satz souverän. Im Damendoppel mussten sich Tamara Greber, welche kurzfristig für die erkrankte Annika Oliwa einsprang, und Johanna Reinhardt in zwei Sätzen geschlagen geben. Das zweite Herrendoppel Tobias Güttinger/Michael Teuber brachte die Dillinger mit einem Zweisatzsieg jedoch wieder zurück in die Erfolgsspur. Das folgende Dameneinzel verlor Johanna Reinhardt zum 2:2-Zwischenstand. Danach konnten die Dillinger Herreneinzeln voll überzeugen. Tobias Güttinger, Florian Berchtenbreiter und Moritz Herkner holten alle drei Einzel und machten somit den Sieg für die Donaustädter klar. Auch das abschließende Mixed von Florian Waffler/Tamara Greber ging zum 6:2-Endstand an den TVD, der sich damit den achten Tabellenplatz vor Landshut sicherte.

Dillinger Niederlage im Derby tut nicht mehr weh

Im Derby gegen Diedorf/Haunstetten starteten Florian Berchtenbreiter/Florian Waffler im ersten Herrendoppel souverän. Überlegen holten sie den ersten Punkt für die Donaustädter. Dabei sollte es aber bleiben. Sowohl Moritz Herkner/Tobias Schiegg, der für Tobias Güttinger einsprang, im zweiten Herrendoppel wie auch das Damendoppel Tamara Greber/Johanna Reinhardt mussten sich geschlagen geben. Die drei Herreneinzel von Florian Berchtenbreiter, Moritz Herkner und Tobias Schiegg wurden nach starken Spielen der Dillinger jeweils knapp in drei Sätzen verloren. Auch Johanna Reinhardt ließ im Dameneinzel ihrer Gegnerin den Vortritt. Das Mixed konnte aufgrund einer Verletzung von Tamara Greber nicht gespielt werden. Somit stand der Endstand von 1:7 fest.

Nun muss abgewartet werden, was die gute Leistung zum Saisonende und der somit erreichte achte Platz für die Dillinger bedeutet. Der direkte Abstieg konnte auf alle Fälle abgewendet werden und die Chance auf eine erneute Saison in der Regionalliga stehen nicht schlecht. (flobe)