Der FC Gundelfingen nimmt einen zweiten Anlauf

Plus Fußball-Bayernliga Süd: Vier Tage später als geplant müssen die Gundelfinger beim SV Pullach antreten. Organisatorisch ist die Neuansetzung eine echte Herausforderung.

Wieder einmal heißt es für die Bayernliga-Fußballer des FC Gundelfingen, unter der Woche früh aufzubrechen. Um 14 Uhr startet der grün-weiße Tross am Mittwoch Richtung Oberbayern, um dort dreieinhalb Stunden später beim SV Pullach ein kurzfristig neu angesetztes Punktspiel zu bestreiten. Ein Spiel, das ursprünglich vergangenen Samstag über die Bühne gehen sollte, dann aber wegen des Wintereinbruchs abgesagt worden war. Denn eine Austragung auf Kunstrasen fiel flach, weil vonseiten der Gemeinde schon vor den ersten Schneeflocken deutlich gemacht wurde, dass niemand den Platz räumen würde.