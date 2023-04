Der FC Lauingen und Kicklingen kicken gegen die Spitzenreiter

Fußball-Kreisligen: Die Mohrenstädter gastieren bei der TSG Thannhausen, der SVK erwartet Holzkirchen in der Bertenau.

Nach seiner Frühjahrs-Auftaktniederlage in Offingen fährt der FC Lauingen am Sonntag zum Tabellenführer nach Thannhausen. Um 15 Uhr trifft dann die beste Heimmannschaft (TSG) auf das beste Auswärtsteam (FCL) der Fußball-Kreisliga West. Auch der Spitzenreiter hat sein erstes Spiel 2023 verloren (0:1 in Altenmünster). Lauingen will an seine Leistungen der Vorbereitung anknüpfen. Hoffnung macht den Kickern des Trainerduos Tausend/Scheitenberger, dass man Thannhausen in der Vorrunde seine erste Saisonniederlage bescherte. (JOHA)

Hinspiel: 2:1 für den FCL

Kreisliga West

Weisingen – Altenmünster

Der FCW war der Verlierer des letzten Spieltags, da er als einzige Mannschaft im Tabellenkeller nicht punkten konnten. Altenmünster hingegen hat 2023 bereits vier Zähler eingesammelt, vor Wochenfrist gelang dem Bezirksliga-Absteiger der Überraschungscoup gegen Tabellenführer Thannhausen. Um nicht den Anschluss ans rettende Ufer nicht zu verlieren, braucht Weisingen jetzt ein Erfolgserlebnis. Im Kader wird es kaum Veränderungen geben. Bei Kapitän Patrick Hahn ist ein Einsatz weiterhin fraglich. (DUT)

Es fehlt: Manuel Kleber Hinspiel: 2:1 für Altenmünster

Jettingen II – TG Lauingen

Vier Punkte vor Türk Gücü rangiert der VfR Jettingen II im Tabellenmittelfeld, hat vor Wochenfrist allerdings beim erstarkten Schlusslicht Bachtal 1:3 verloren. TGL selbst holte aus den vergangenen sieben Spielen nur zwei Punkte. Der letzte Sieg datiert vom 2. Oktober. (dz)

Hinspiel: 0:1-Heimniederlage von TGL

Bachtal – Offingen

Einen perfekten Start ins neue Kalenderjahr erwischte die SpVgg Bachtal mit dem Heimsieg gegen Jettingen II. Ungleich schwerer wird die Aufgabe am Sonntag, wenn der TSV Offingen beim Schlusslicht gastiert. Der Tabellenvierte um Spielertrainer Julian Riederle schlug in der Vorwoche den Aufstiegsaspiranten FC Lauingen und hat selbst Tuchfühlung zum Relegationsplatz. Bei der SpVgg stimmen der Auftritt aus der Vorwoche sowie die aktuelle Trainingsleistung optimistisch. Coach Patrick Mair steht bis auf den verletzten Tim Schirrotzki ein unveränderter Kader zur Verfügung, dennoch möchte er im taktischen Bereich an ein paar kleinen Stellschrauben drehen. (CHB)

Es fehlen: Tim Schirrotzki, Patrick Leder, Tom Lotterer (alle verletzt) Hinspiel: 2:0 für Offingen

Glött – Reisensburg

Der Auftaktsieg 2023 ist eingefahren, das 1:0 in Balzhausen hat Glött aber gleich nach dem Schlusspfiff abgehakt. Auch jetzt bekommen es die SSV-Kicker mit einem Team aus der unteren Tabellenregion zu tun. Zum ersten Heimspiel des Jahres reist die SG Reisensburg-L. an. Spielerisch offenbarte das Team von Lilien-Trainer Markus Rickauer viel Luft nach oben. Gegen die stark abstiegsgefährdeten Gäste ist aber in erster Linie auch Kampfeswillen angesagt. „Wir müssen die Mentalität und Einstellung wie in Balzhausen auf den Platz bringen“, fordert Rickauer als Grundtugend: „Fußballspielen wird nicht einfach auf dem noch schwierigen Boden im Lilienstadion.“ Unabhängig davon sieht Rickauer die Raumaufteilung seiner Truppe als ersten Ansatzpunkt für Verbesserungen. Offensiv hofft der Coach, dass nun bei dem einen oder anderen seiner Kicker der Knoten platzt. Im Training sind gute Ansätze zu sehen. Glött kann wieder mit vollem Kader antreten. Lediglich hinter Mehmet Taner steht wegen muskulärer Probleme ein kleines Fragezeichen. (RÖB)

Hinspiel: Glött siegt auswärts 3:0

Kreisliga Nord

Kicklingen-F. – Holzkirchen

Nach zwei Niederlagen zum Start ins Frühjahr geht es am Sonntag für die Kicklinger in der heimischen Bertenau gegen den souveränen Tabellenführer SV Holzkirchen. Im Hinspiel hat sich aber gezeigt, das in der Kreisliga Nord jeder gegen jeden punkten kann. Beim Remis Ende August führte Kicklingen sogar bis zur 87. Minute noch 1:0. Diesen Sonntag gilt es, hinten die Null zu halten, um wieder „Zählbares“ zu erreichen. (TIRE)

Hinspiel: 1:1

Holzheim – Hainsfarth

Nach dem engen Spiel samt Unentschieden am vergangenen Sonntag gegen Donaumünster erwartet Holzheim den TSV Hainsfarth. Der Gast muss dringend Punkte sammeln, um aus dem Tabellenkeller zu kommen. Die Holzheimer wollen ihre Bilanz gegen die Rieser aufbessern, da die jüngsten drei Partien gegen Hainsfarth verloren wurden. (TF)

Hinspiel: 3:2 für Hainsfarth