Der SV Holzheim hält den Ball flach

DZ/WZ-Frühjahrscheck: Die Kicker von Trainer Thomas Weberschlagen sich bislang in der Kreisliga Nord überraschend gut.

„Wir haben keinen großen Kader“ skizziert Trainer Thomas Weber die Situation beim Nord-Kreisligisten SV Holzheim. Positiv stimmt ihn aber, dass derzeit keine verletzten Fußballer zu beklagen sind. Mit Tabellenrang vier hat die Mannschaft die Erwartungen übertroffen und hat das Klassenziel vor Augen.

Soll & Haben:

Nach 16 Spieltagen in der Kreisliga Nord überraschen die Holzheimer mit einem beachtlichen Rang vier in der Tabelle. Sieben Zähler trennen sie von Spitzenreiter Holzkirchen und von Relegationsrang zwei ( Reimlingen) gar nur ein Punkt. Ist da in der Endabrechnung gar noch mehr möglich? Bei solcherlei Spekulationen versucht Trainer Thomas Weber, den Ball flach zu halten: „Unser vorrangiges Ziel bleibt nach wie vor der Klassenerhalt.“

Hin & Weg:

Einen Abgang verzeichnet das Team mit Michael Feistle, der sich Nachbar SV Aislingen angeschlossen hat. Traurig stimmt den Coach der Ausfall von Angreifer Gabriel Anger. Dem 25-Jährigen droht mit einem Knorpelschaden das frühzeitige Karriereende. Neu hinzugestoßen zum Kader ist Kevin Brauer (SV Lohhof II). Der zuletzt vereinslose Kicker gilt als richtiger Allrounder und kann noch wichtig für den SVH werden.

Holzheims Trainer ohne Assistent

Team & Chef:

Die Kommandos beim Kreisligisten gibt der 43-jährige Thomas Weber, der ohne Assistenten arbeitet. Seine nächsten Ansprechpartner sind der Sportliche Leiter Tobias Ott sowie Abteilungsleiter Timo Czernoch. Und auch die Meinung von Kapitän Stefan Allmis hat beim Trainer Gewicht.

Glücks- und Sorgenkinder:

Im Blickfeld hat der Coach stets seine Nachwuchskicker. Da rückt Timo Allmis mehr und mehr in den Vordergrund. Der 20-jährige Außenbahnspieler ist längst zur Stammkraft geworden. Aber auch die Youngster Leon Geißler sowie Sandro Allmis zeigen den nötigen Ehrgeiz und Biss und werden so immer wichtiger fürs Team. Zurück im Kader ist nach langer Verletzungspause wieder Simon Buchholz, was den Trainer besonders freut. Nicht optimal ist das Fehlen von Abwehrspieler Julian Rupp bei den Übungsabenden. Der Innenverteidiger weilt für ein Studium derzeit in Karlsruhe.

Trainingslager des SV Holzheim

Test & Taktik:

Zuletzt von Donnerstag bis zum Sonntag hatten die Holzheimer ein Trainingslager im tschechischen Karlsbad aufgeschlagen. „Die Mannschaft ist fast komplett vor Ort gewesen“, stellt Thomas Weber erfreut fest. So konnte er vornehmlich an taktischen Maßnahmen arbeiten. Den Schwerpunkt legte er dabei auf das Umschaltspiel und noch mehr Kompaktheit. Passend für die Mannschaft hält er am 4-4-2-System fest. Auf den beiden Angreifer-Positionen stehen ihm mit Radu Somodi, Timo Czernoch, Pascal Petermann und Fabian Miller gleich mehrere Optionen zur Verfügung. „Wir sind nicht leicht auszurechnen“, bemerkt der Coach, „weil ich einige Spieler habe, die für die Tore sorgen können“. Ein wichtiger Faktor für ihn ist dabei der 37-jährige Standardspezialist Radu Somodi mit seinen bereits sieben Einschüssen.

Start & Ziel:

Am letzten März-Sonntag geht es in Donaumünster wieder um Punkte für den SV Holzheim. „Wir möchten an die Form der letzten Spiele vor der Winterpause anknüpfen“, wünscht sich Trainer Thomas Weber, denn da konnte die Mannschaft fleißig Punkte sammeln.

Prognose:

Das Team ist willig, wie der Coach versichert. Und so war es für ihn keine Frage, vorzeitig für die kommende Saison seine Zusage zum Verbleib im Amt zu geben. Wenn der SVH gut aus den Startlöchern kommt, wird es eine Restsaison ohne großen Druck.