Die Gundelfinger Fohlen sind kaum zu bremsen

Fußball-Bezirksliga: Beim krisengeschüttelten FC Stätzling soll der erste Auswärtsdreier her.

Bereits am Samstag (15.30 Uhr) gastiert die Gundelfinger U 23 beim FC Stätzling und will nach zuletzt drei Unentschieden auf fremdem Terrain endlich den ersten „Auswärtsdreier“ in der Fußball-Bezirksliga. Vor Wochenfrist bogen die Grün-Weißen einen Rückstand gegen den FC Horgau noch in einen 4:1-Heimsieg um.

Alle Gundelfinger ziehen voll mit

„Die Körpersprache war beeindruckend“, so FCG-Trainer Peter Stegner nach der Partie. Die positive Einstellung spiegelte sich auch im Training wider, als er seine Kicker fast schon bremsen musste. „Die Jungs strotzen aktuell natürlich vor Ehrgeiz und geben keinen Ball verloren – diese Mentalität steckt an!“, so Stegner. Kapitän Philipp Urban ist nach überstandener Verletzungspause wieder ins Training eingestiegen, sein Einsatz entscheidet sich kurzfristig. Urbans „Vertreter“ Jonas Veh machte seine Sache gegen Horgau gut und ließ mit zwei Treffern aufhorchen.

Beim FC Stätzling ging es derweil turbulent zu. Nach der 0:4-Niederlage beim VfR Jettingen verkündeten Trainer Andreas Jenik und „Co“ Sebastian Hoffmann ihren Rücktritt. Dies hatte laut Jenik nicht nur sportliche Gründe: „Die Ergebnisse waren nicht der ausschlaggebende Grund. Das Trainerteam hatte von Beginn der Saison das Gefühl, dass kein Vertrauen seitens der Abteilungsleitung da ist“, so der 39-Jährige. Interimsmäßig betreuen Markus Rolle und Rainer Koch den Tabellenzehnten. In der Saison 2017/18 duellierten sich die Stätzlinger noch mit der Gundelfinger „Erstvertretung“ in der Landesliga und gewannen ihr Heimspiel gegen das von Karl-Heinz Schabel trainierte Team sogar mit 2:0. Die FCG-U 23 kann auf Marius Brugger und Markus Böck aus dem Bayernliga-Kader bauen. (PST)